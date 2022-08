3名宗教與人權專家表示,美國為拉攏印度對抗中國大陸,對印度國內的警察暴力、宗教歧視、損害新聞自由等問題視而不見,痛批美國總統拜登(Joe Biden)和其他官員是印度侵犯人權的幫兇。

自2020年起,美國宗教自由委員會(US Commission on International Religious Freedom)已連續3年在年度報告內建議,將印度列入宗教自由「特別關切國家」(countries of particular concern,CPC)名單,但至今仍未被美國聯邦政府接納。

印度總理莫迪(Narendra Modi)15日甚至公然聲稱,人們應「停止依靠外國實體或個人的評估」,來衡量該國內部的實際狀況;顯示其並無改變印度現有人權問題的意願。

印度人權組織(Hindus for Human Rights)共同創辦人維斯瓦納什(Sunita Viswanath)、紐約州教會協會(New York State Council of Churches)執行官庫克(Peter Cook)和印度美國穆斯林協會(Indian American Muslim Council)執行官阿邁德(Rasheed Ahmed)已投書「半島電視台」(Al Jazeera),批評拜登政府繼續跟隨前總統川普的腳步,未將印度列為特別關切國家。

另外,美國國務院在全球人權報告中,提到印度的多項「重大人權問題」,包括警察私刑處決、任意逮捕、刑求、針對少數民族的暴力行為、對記者的不合理逮捕或起訴、審查與封鎖網站等;「自由之家」(Freedom House)2021年也調降印度的民主等級。

但莫迪仍是拜登上任後最早會晤的他國元首之一,曾訪問印度的國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)、布林肯、副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)等高階官員,也都未公開抨擊印度的人權問題。

雖然國務院表示,美國已「私下」呼籲印度關注人權問題,但顯然未形成足夠的效果。3位專家指出,雖然美國正拉攏印度對抗中國大陸,但若坐視「全球最大的民主國家」退化成專制國家,將重創美國的民主信譽。