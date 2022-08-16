3名宗教與人權專家表示，美國為拉攏印度對抗中國大陸，對印度國內的警察暴力、宗教歧視、損害新聞自由等問題視而不見，痛批美國總統拜登（Joe Biden）和其他官員是印度侵犯人權的幫兇。

自2020年起，美國宗教自由委員會（US Commission on International Religious Freedom）已連續3年在年度報告內建議，將印度列入宗教自由「特別關切國家」（countries of particular concern，CPC）名單，但至今仍未被美國聯邦政府接納。

印度總理莫迪（Narendra Modi）15日甚至公然聲稱，人們應「停止依靠外國實體或個人的評估」，來衡量該國內部的實際狀況；顯示其並無改變印度現有人權問題的意願。

印度人權組織（Hindus for Human Rights）共同創辦人維斯瓦納什（Sunita Viswanath）、紐約州教會協會（New York State Council of Churches）執行官庫克（Peter Cook）和印度美國穆斯林協會（Indian American Muslim Council）執行官阿邁德（Rasheed Ahmed）已投書「半島電視台」（Al Jazeera），批評拜登政府繼續跟隨前總統川普的腳步，未將印度列為特別關切國家。

另外，美國國務院在全球人權報告中，提到印度的多項「重大人權問題」，包括警察私刑處決、任意逮捕、刑求、針對少數民族的暴力行為、對記者的不合理逮捕或起訴、審查與封鎖網站等；「自由之家」（Freedom House）2021年也調降印度的民主等級。

但莫迪仍是拜登上任後最早會晤的他國元首之一，曾訪問印度的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、布林肯、副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）等高階官員，也都未公開抨擊印度的人權問題。

雖然國務院表示，美國已「私下」呼籲印度關注人權問題，但顯然未形成足夠的效果。3位專家指出，雖然美國正拉攏印度對抗中國大陸，但若坐視「全球最大的民主國家」退化成專制國家，將重創美國的民主信譽。