大陸藝人高圓圓和趙又廷結婚8年、生下女兒Rhea，仍是圈內的氣質女神；未料近日因素顏入鏡，遭酸眼睛無神、法令紋有點明顯，高顏值受到質疑。不過，高圓圓工作室昨（15日）釋出一組隨手拍，她儘管沒有華服和濃妝，膚質、身材都保養得宜，再度令人驚艷。
高圓圓15日在微博分享兩張獨照，開心地寫道：「剛好的午後陽光，剛好的閒適」，畫面中，她頂著黑色及肩髮，身穿藍色短袖襯衫和白色短褲，搭配卡其色包包和拖鞋，坐在路旁的紅磚樓梯旁，陽光剛好照到她的臉部，顏值仍在線，且一雙美腿又細又長，體型也很纖細，乍看之下就像女大生。
沒多久，高圓圓工作室也曬出更多張同系列的照片，畫面中，高圓圓蹲在草叢旁，享受著豔陽的照射，擺出閉眼或甜笑的表情，此時鏡頭已拉得很近，白皙、透亮的皮膚狀態一覽無遺，幾乎找不到什麼瑕疵，一甩之前的老態負評。
許多網友都很服高圓圓的高顏值，紛紛留言：「我的女神好美」、「氣質還是很純淨」、「又是羨慕廷哥的一天」、「真優雅」。
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