台電外包商掉落萬大發電廠進水口，消防人員下水搜救。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

台電外包商蘇姓男子，16日在仁愛鄉萬大發電廠3號進水口勘查時，不慎落水，目擊者雖然立即拋救生圈仍來不及，蘇姓男子隨即被水沖走，消防人員獲報趕到現場搜救，在2公里外的萬大溪尋獲時，已經沒有生命跡象；至於意外發生的原因，將待警方調查釐清。

南投縣消防局在16日下午3點10分，接獲報案指稱萬大發電廠外包施工人員，不慎掉落進水口，隨即派遣仁愛消防分隊人員攜帶救溺裝備前往搶救；搜救人員抵達現場時，研判溺水者 可能被沖到萬大溪，於是派員下溪流搜尋，結果在出水口下游2公里處的土地公廟附近，發現蘇姓男子已經沒有生命跡象。

台電回應今日下午約3點，台電人員會同廠商於霧社水庫進行現勘時，承攬商蘇姓負責人要求再檢視萬大電廠3號入水口處設置泥沙濃度計的位置，不料蘇男在未告知下便自行翻越欄杆，導致不慎落水，台電人員當下雖緊急拋救生圈試圖救援，但蘇男不到30秒便沉入水中。

當下台電人員隨即通報南投縣消防局派員搜尋搶救，萬大電廠亦緊急關閉閘門，並於3號進水口排砂道的下游約2公里處尋獲，已無生命跡象；台電回應將會積極配合警方調查事故原因，並提供家屬必要之協助，同步針對承攬商加強安全宣導，避免類似事件再次發生。