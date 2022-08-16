施男在2020年7月間幫后里1家工廠清理抽取水肥後，直接將水肥載往附近1處農田排放，鍾姓地主發現田裡無故傳出廁所水肥惡臭、種植的南瓜在1周後全部爛掉，台中市環保局前往察看，初步判斷農田遭傾倒水肥，施男辯稱是排放陰溝的水，一審依違反廢棄物清理法判1年6月，施男上訴被駁回，仍可上訴。

69歲施男是衛生清潔公司業者，領有丙級廢棄物清除許可證，可抽取水肥等一般廢棄物，到合格的公民營廢棄物處理機構傾倒。

施男在2020年7月20日下午1時許，駕駛載著水肥的自小貨車，到大甲1處農田排放，賴姓地主發現向台中市環保局舉發，環保局查出， 當地某公司在案發當天因化糞池阻塞、溢出，搞得臭味四溢，委託施男疏通及抽取水肥，並有處理化糞池費1萬500元及清理水管費3千元發票為證。

施男委任律師辯稱，施男所排放的液體並未檢驗，不足以認定是水肥，並無法證明施男是抽取化糞池前端的水肥，或已符合標準的放流水，甚至是儲存放流水的陰井水，且水肥水屬於一般廢棄物，並無檢測標準。

台中市環保局人員前往查看，也發現農田有明顯的水肥異味，依經驗判斷是遭傾倒水肥。鍾姓地主也指稱農地遭倒水肥，導致土地被汙染、南瓜等農作物遭毀損及惡臭難聞。

法官考量施男先前已有2次違反廢棄物清理法案件，分別被緩起訴及緩刑，卻再犯案顯示無悔悟之心，而判刑1年6月。施男不服上訴，否認犯行，但已與地主和解，並以罹患聽力障礙、白內障、憂鬱症及混和型焦慮症，請求減刑。法官以施男詳知廢棄物清理法規定，為節省處理費用而無視法律規定，任意傾倒水肥，上訴並無理由，而予駁回。