基隆捷運第一階段八堵至南港段拍板定案，民進黨基隆市長參選人蔡適應在五堵交流道附近掛上看板，上頭是他與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及基隆市長林右昌合體照片，預告基隆將成為全國第6個擁有捷運服務的城市。

蔡適應表示，基隆捷運在基隆討論近20年，但都只聞樓梯響，甚至還在2010年被交通部退回；他分析，過去失敗原因大致分為幾項，包含國民黨政府邊緣化基隆、前立委謝國樑不認真，以及市府負債過高等，為讓基隆捷運不再只是願景，林右昌和他以北部地區鐵道整體進行規畫，獲中央重視；此外，為緊盯計畫，不僅在立法院捍衛預算，並多次與交通部鐵道局長進行會議討論。

蔡適應指出，基隆捷運是全國第2條橫跨3縣市的捷運，大家各自有想法，且3縣市由3個不同政黨執政，溝通協調程度非常困難，他要感謝所有基層人員的努力，最終優化版本將輕軌提升為中運量，並與台鐵站點脫鉤，推行大眾運輸導向都市發展TOD，更伴隨基隆河谷廊帶，串聯高鐵、台鐵、大台北地區3條捷運路線以及客運轉運站，構成1條兼具點線面發展的綠色運輸。

蔡適應說，基隆捷運已在6月初舉辦3場環評說明會，目前正依蒐整到的訊息修調報告，完成後即可送環保署審查，另綜合規劃也在收尾階段，希望能於最快時間送交通部審議。

最後，蔡適應提及，他過去深度參與基隆捷運規劃，是最熟悉也最積極的市長候選人，有信心能獲得最多市民認同，帶領基隆成為全國第6，也是非直轄市中第1個擁有捷運服務的城市。