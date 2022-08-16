凱擘大寬頻網路門市推出開學季快閃優惠，申辦1Gbps光纖上網送千元購物金，還能抽輕薄筆電，由Wi-Fi專家團隊到府建置零死角無線連網環境。另外，Disney+最新強檔上線，訂購年費現省50%；HBO GO即將上架《龍族前傳》，訂購再送限量周邊。

歡樂暑假進入尾聲，即將迎接新學期，凱擘大寬頻網路門市限時祭出開學季快閃優惠，即日起至8月21日止，新申辦1G光纖上網＋Wi-Fi 6＋免費租用3台Mesh Wi-Fi，每月849元，再送購物獎學金1,000元，並加碼抽Acer宏碁14吋輕薄窄邊框筆電。

Disney+強片推薦《終極戰士》系列最新力作《終極戰士：獸獵者》。8月18日上線全新漫威英雄影集《律師女浩克》。8月31日前訂購Disney+方案年繳1,620元，折價50%，前6個月由凱擘請你看，雙重加碼抽《巴斯光年》限量電影贈品及價值2,000元獨家大禮包。 劇迷久等的HBO原創影集《龍族前傳》重磅登場，改編自作家喬治·R·R·馬丁所著小說《冰與火之歌前傳：血火同源》，劇情設定在《冰與火之歌：權力遊戲》前兩百年的維斯特洛大陸，描述坦格利安家族如何逐漸失勢的故事，將在8月22日與美國同步於HBO GO上線，透過家中搭載Android TV且支援4K高畫質影像播放的A1 Box及電視大螢幕觀影，晚上9點鎖定凱擘大寬頻HBO（第65台）及HBO HD(第235台)首播，每周一播出最新集數。

本月新片還有《美少女的謊言：原罪》、《湯姆貓與傑利鼠：牛仔崛起》等，喜愛《冰與火之歌：權力遊戲》的觀眾也能一次重溫全8季精采內容，10月31日前訂購HBO GO，月付99元送《龍族前傳》限量周邊好禮，有機會再把內含托特包、馬克杯和鴨舌帽的龍族福袋帶回家。

第二十二屆文化部金視獎得獎名單出爐，今年各家有線電視系統業者競爭激烈，總計超過兩百件作品角逐僅15個獎項，凱擘大寬頻旗下12家有線電視系統台自製節目共入圍16項，最終榮獲多元關懷節目獎、社區服務獎、專題報導節目獎、專題報導採訪獎、新聞主播獎、企編獎、攝影獎共7項獎項，成為本次頒獎典禮大贏家。

凱擘大寬頻表示，將持續在地深耕，製播多元優質的地方節目提供給廣大收視戶，期許透過更多自製內容紀錄當地美好人事物。