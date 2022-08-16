新北市五股區疏洪一路的遙控賽車場日前發生一起觸電意外，由於現場電箱遭人私自接電使用，結果造成漏電，導致一名遙控車玩家不慎觸電後從樓梯上跌下，當場摔的頭破血流，還一度昏厥，所幸送醫急救後已無大礙。

據了解，事發在5日晚間8時許，這名39歲許姓男子前往該處玩遙控車，途中疑似因遙控車故障翻車，許男欲從操控看台走下前往跑道查看，結果他下樓梯時握住樓梯扶手，竟然觸電。

許男觸電後，全身一度無法動彈，手掌也被吸附在扶手上，許男友人見他狀況有異，上前查看才發現他觸電，連忙用絕緣物試圖將許男推開，結果許男昏厥倒地，摔得頭破血流，緊急送醫後無生命危險。

經調查後發現，竟是有人從操控看台的電箱偷接電線私用，結果因私接的電線外皮脫落，才導致漏電；由於涉及竊電，目前高灘地管理處已提出竊盜告訴，警方也依規定受理，將持續調查釐清。

高灘地管理處表示，目前漏電的電線已經拆掉，但由於涉及竊電，目前已移請檢調機關調查，呼籲民眾不要擅自破壞公共設施，做出竊電的行為。