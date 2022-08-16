何依霈在《一家團圓》飾演惡女曹鳳，和劇中老公龍語申有最萌身高差。（三立提供）

何依霈在《一家團圓》飾演惡女曹鳳，和劇中老公龍語申有最萌身高差。（三立提供）

何依霈在三立《一家團圓》飾演惡女曹鳳，才和龍語申甜蜜閃婚卻馬上鬧不合，近期夫妻關係降到冰點。何依霈在劇中對龍語申和其他女性友人大吃飛醋，上演情緒勒索大鬧婆家，自己卻出軌外遇，和戲中另一惡男林則希滾床懷孕，不敢讓老公知道，被網友罵盧小小，氣到要兩人趕快原地離婚！何依霈說演壞女人常常收到偏激戲迷謾罵和人身攻擊訊息，但她選擇無視，自信笑說：「你們傷害不了我的！」

何依霈自認曹鳳這角色不壞，如果拿她跟霏霏跟莫妮卡比，其實根本沒有心機，她所做的一切都只是為了老公少強(龍語申飾)，因為她真的很愛少強。而曹鳳的無理取鬧，其實都是來自於她的不安，另外她很照顧飾演弟弟的張勛傑，她可以理解那種愛弟弟的心情，因為她本身也是個弟弟控，很疼弟弟，如果可以幫弟弟，只要在能力範圍內能夠幫他cover的一定會做。

最近曹鳳在劇中做的每一件事都受到網友的攻擊，其實一開始的時候她會有點受傷，但後來就都放空了，然後隔了一陣子又微看一下，何依霈覺得觀眾太走心，留言罵她「妳看起來就是一臉長得很壞的樣子」，她笑說：「我只能說我演得非常成功！其實你們傷害不了我的。」

嬌小的何依霈劇中與187公分的龍語申演夫妻，有觀眾留言：「男神為什麼要配一個就是這麼嬌小然後脾氣又那麼差的女生？」她會直接嗆回去：「嬌小很流行啊！韓國不是都很流行最萌身高差嗎？我們不行嗎！」她最氣就是有觀眾會說「這女的這麼醜哪裡來的？」還有更誇張質疑「這女的是有什麼背景？憑什麼演這個角色？」她氣呼呼表示：「我演戲演很久了，你們不要這樣說好嗎？」但一提到帥氣的龍語申，何依霈笑說：「如果現實生活中遇到我的天菜，我會對他非常好，而且我會追他，就是遇到喜歡的人會出手，好啦！我是會出擊追對方的那種女生。」

何依霈自認有喜感，其實很喜歡演傻大姐或者是少根筋那種角色，以前在《金家好媳婦》演通靈少女，她有通靈體質，又有正義感愛管閒事，還暗戀謝承均，她就好喜歡那角色。這次和龍語申劇中閃婚，聽到現實中的她說媽媽如果看到她閃婚應該會吐血，但她坦承自己會，「可能一個月就結婚，很瘋齁？」