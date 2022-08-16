埔里鎮公所16日舉行《埔里鎮庚子年祈安五朝清醮祭典全紀錄》專書發表會。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮於2020年，舉辦「埔里鎮庚子年祈安五朝清醮祭典」，也是埔里舉醮120周年，今年南投縣政府公告將「埔里祈安清醮」登錄為南投縣民俗類無形文化資產，民俗保存團體為恒吉宮，成為全國首例。

埔里鎮公所16日舉行《埔里鎮庚子年祈安五朝清醮祭典全紀錄》專書發表會，埔里鎮長廖志城表示，希望藉此專書，為歷經二甲子的宗教民俗信仰留下珍貴紀錄，同時凸顯在地文獻保存、在地文化教材及傳承的多重意義；專書封面設計將總壇與東、西、南、北四大柱醮壇特色集結呈現，裝幀採圓背精裝，易於翻閱及典藏，限量發行1萬冊。

埔里鎮每逢子（鼠）年的祈安清醮，及每逢卯（兔）年的三獻清醮，與埔里人的生命經驗緊密聯結，已有超過120年的悠久歷史，祈安清醮與恒吉宮的媽祖信仰息息相關，目的就是禳災祈福。

祈安清醮期間必須齋戒，埔里鎮公所在客家委員會的支持下，整合客家與地方蔬食業者資源和大埔里觀光發展協會的力量，策畫「2020埔里山城健康蔬食生活節」活動，順勢推廣「健康、蔬食、環保」低碳的生活概念，整合埔里在地產、觀、學、公部門資源，推動主題式蔬食生活旅遊主題，達到傳統民俗文化傳承與產業創新的連動效應。

醮典期間恒吉宮媽祖廟總壇、龍騰東壇、虎嘯西壇、華現南壇、金旺北柱等五大壇各具特色；因此，埔里鎮公所與國立暨南大學合作，培訓埔里清醮導覽解說員駐點服務，讓逛醮壇的鎮民、遊客體驗文化知性之旅。

埔里鎮公所更在四大醮壇，策畫民俗、歷史老照片特展，包括北壇「埔里街政百年歷史特展」、西壇「大埔城鄉情老照片展」、南壇的「埔里醮好．百年建醮歷史文化特展」、東壇「歷史埔里鄉土老照片展」，吸引鎮民緬懷歷史。

「文化創意」與「地方共生」是埔里鎮公所致力推動的方向，而埔里做醮是傳統也是文化創意的重要因子，因此，埔里鎮公所推出「埔里醮好」文創產品，包括祈福集印帖、杯墊組、文創口罩、醮好皂福防疫肥皂、環保茄芷袋等， 開創文化創意商品的商機。