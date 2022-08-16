蕭亞軒是華語歌壇的小天后，以獨特的舞蹈和穿衣風格引領風潮，被封為「時尚舞后」及「摩登天后」，近年很少出現在螢光幕前，今年驚喜現身金曲獎，並擔任頒獎人，在舞台上宣告「我回來了」，獲得一票粉絲力挺，她今（16日）曬出一張照片，許多粉絲直誇：「太美了吧」。

蕭亞軒今（16日）於Instagram曬出一張照片，配文只發了一個斜嘴笑的表情圖案，照片中是一個女人穿著深V禮服的黑白照，側乳的傲人曲線十分誘人，乍看還以為是蕭亞軒，放大來看驚覺似乎是國際超模吉吉哈蒂，但蕭亞軒沒有過多解釋，讓許多粉絲在留言區猜測：「gigi？」、「跟gigi 合作嗎！」、「是新歌mv嗎？」也有人回「女神」、「Elva is back」、「這巨星氣場太強」、「這不是妳耶」、「我還以為是你呢」、「怎麼那麼美」。

蕭亞軒首次參加金曲就霸氣宣告回歸音樂圈，由於主辦方事前保密到家，蕭亞軒的出現成為盛典上最驚喜的彩蛋。她表示：「我決定要出席金曲盛會很重要的原因，是因為我要以一個沒有入圍過金曲的人，鼓勵所有的音樂人繼續在這行業奮鬥努力，更謝謝大家堅持付出成就很多好歌」。

經紀公司也表示蕭亞軒正在籌備她的新專輯，所有製作過程她全程參與，因此特別能體會音樂人的辛苦。曾有媒體認為她的「赤裸真相」專輯是一大遺珠，她說：「珍珠在殼中要被揭開之前，總讓人有所驚喜。所以她自詡是今年金曲獎上的一顆珍珠，並霸氣宣告Elva is back」。