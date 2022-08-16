追求極致完美！有男子與妻住一起，訂出34條生活家規，並且他認為老婆可以做的更精進，還表示「降低標準不是正確的」，他提到從進家門開始，開關門只能有5秒時間，一進家門立刻換上拋棄式居家鞋，然後洗淨雙手，並到陽台把今日髒衣物換掉，並全身赤裸去洗頭洗澡...等；網友一見「極致」規範嘆「家，是放鬆的地方」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示自己是個要求極度完美的人，與老婆生活訂出34條家規，但他也提到老婆訂的家規，自己也有做到，但還是希望老婆能做的更好，並認為「降低標準不是正確的」。

男子訂出34條生活家規，網友全看傻眼。（翻攝自臉書抱怨公社）

然而，父母卻認為他太離譜，能夠娶到老婆根本是奇蹟，但是，他認為是別人太髒太隨便，並非是他太龜毛，認為「這地球上應該也有這樣的人存在，應該不只是我這樣吧？」。

原PO訂出34條家規如下：

1、進家門後要立刻在落塵區拖下外出鞋，然後立刻換上一雙拋棄式居家拖鞋，出門後襪子和腳就會髒。

2、進門後需立刻到洗手間把手洗乾淨才能觸碰門的把手。

3、把手洗乾淨後，請立刻到後陽台，把全身衣服、褲子放到後陽台洗衣籃，立刻全身赤裸到淋浴間洗頭、洗澡。

4、家中的牆壁、系統櫃正面、房門正面、茶几、電視、所有非必要觸碰的地方都不可以碰。

5、窗簾不準打開，我注重隱私，且觸碰窗簾可能讓原本整齊的折痕變亂。

男子訂出34條生活家規，網友全看傻眼。（翻攝自臉書抱怨公社）

6、家裡的傢俱我已經都調整水平且都有對齊，所以如果不小心踢到或觸碰到桌椅、傢俱、家電導致我調整的水平和至中會歪掉。

7、床鋪是用來躺的，不能坐在床上。

8、洗手、洗澡完畢要立刻擦乾手或身體，不能甩水和滴水，然後要立刻把水龍頭、蓮蓬頭、淋浴間玻璃刮乾和擦乾。

9、每天要一起努力的整理房屋，人雖然難免會掉髮，但是看到毛髮一根落在地上，要立刻撿起來，所以如果看到地面有灰塵、小髒污、毛髮要主動清理，地面摸起來要一塵不染，沒有沙沙的感覺。

10、一個星期要總整理家裡一次，可用吸塵器和拋棄式除塵撢盡力清理成類似無塵室、且慢慢檢視審核家中各處，讓家中保持完美。

男子訂出34條生活家規，網友全看傻眼。（翻攝自臉書抱怨公社）

11、家中是北歐簡約風，且已經裝潢完成，因此家中不準買任何非必要物品，避免讓家中變雜亂，出門前後都要仔細確認家裡是像飯店一樣已清潔且保持整齊。

12、使用完遙控器或用品，一定要收納好且要擺正不能放歪，位置都已固定不可以亂擺。

13、電視、音響音量，使用完畢請主動調整到整數10、20、30...以此類推。

14、家裡牆面千萬不準用手碰到，衣服拉鏈也不準刮到，打開電燈開關時，只能用手指按開關正中間，牆面不能有任何髒污。

15、所有物品使用完畢都一定要物歸原位。

男子訂出34條生活家規，網友全看傻眼。（翻攝自臉書抱怨公社）

16、任何家規都必須遵守且做到，不然被教導，請不要抱怨。

17、所有外出的用品請放在外出區，或仔細清潔完畢再歸位，如果要在家使用，例如：手機，務必先拿酒精紙巾擦拭乾淨才能使用。

18、外出的任何衣服、物品，完全不能觸碰到家裡的任何地方。

19、雙方父母、任何人都禁止進入我們家中，因為我擔心他們根本無法做到我訂的規矩，甚至他們可能會壓力很大，避免他們壓力大，因此禁止任何人進入。

20、一起出門逛街時都要注重儀容，不能邋遢。

男子訂出34條生活家規，網友全看傻眼。（翻攝自臉書抱怨公社）

21、每天都要整理垃圾，垃圾一定要綁好不能有異味散出。

22、家裡開關門要控制在5秒以內，因為任何蟲類可能因此瞬間進入。

23、除了妳、我、貓，如果不幸讓任何生物進入家中，一定要見到屍體，必須優先處理。

24、模型都放在模型櫃內，也已擺好且調整好位置，未經允許連手都不能碰，打開櫃體都不行。

25、在家裡走路一定要穿軟底拖鞋，做事要小心輕放，因為我討厭任何噪音，也不希望走路聲或任何噪音吵到鄰居。

男子訂出34條生活家規，網友全看傻眼。（翻攝自臉書抱怨公社）

26、在家不準唱歌，喜歡唱歌就一起去樓下公設KTV包廂唱。

27、家裡溼度必須保持50%，拿取家中任何物品盡量讓我拿，包含妳的名牌包都由我來拿幫妳拿，因為我怕妳不小心碰到其他物品，讓角度沒對齊或放歪。

28、彼此都只能坐著上廁所，而且使用完畢一次就要拿酒精紙巾仔細消毒。

29、使用完熱水瓶和煮飯完畢，要仔細檢查，因為熱水瓶沖泡難免會有些噴灑，廚房煮飯也是，使用完要立刻檢查，不能有任何髒亂才能離開。

30、在家中要不定時幫忙仔細從側面和正面檢查家裡，有髒或瑕疵要立刻通知，我會處理與修補。

男子訂出34條生活家規，網友全看傻眼。（翻攝自臉書抱怨公社）

31、在家說話不要太大聲，不然會吵到鄰居。

32.咳嗽時要用手遮著，手一用髒就要立刻去洗手。

33、家中的配色是紫色加白色，因此彼此購買家中物品都必須審核。

34、雖然有做充足的收納櫃和系統櫃，但是置放物品還是要擺整齊。

洋洋灑灑34條家規，網友看完紛紛留言表示，「是放鬆的地方，但光那些漏漏長的規則，我根本就不想回家了啊！」、「那有孩子之後他的世界可能要崩潰了」、「那個牙線太誇張」、「這已經不是簡單的潔癖問題了，這是嚴重的強迫症」、「不要說家規，光是看到大量的紫色我就不舒服了」、「乾脆去住無塵室，有人會接受我不相信」。