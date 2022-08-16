疫情衝擊，桃園稅收大幅下滑，不分黨派議員直指，上半年稅收較去年同期少18.6億、減少9％，尤其地價稅幾乎砍半，擔憂稅收亮紅燈影響桃園財政，地稅局長姚世昌說已漸入佳境，6個地方稅都能達標，僅土地增值稅是機會稅、較沒把握，離145億預算數還有79億目標，希望下半年和去年一樣有「大船入港」，工業和商業等大筆土地交易，就能順利達標。

議員陳美梅說，桃園市今年稅收大幅下滑，截至5月底約189億，較去年同期少18.6億、減少9％，其中地價稅幾乎腰斬，去年2.4億、今年僅1.2億，土地增值稅也只有48.5億，去年同期有64.2億、減少24％，擔憂影響歲入，市府赤字持續擴大，債留下屆市長。

議員鄭淑方也擔憂稅收大幅度負成長，以防疫為例，感嘆都是中央政策、地方承擔，呼籲地稅局向中央爭取稅收。議員黃婉如則呼籲不要殺雞取卵，地稅局應該幫民眾節稅，而非用瑕疵問題找民眾麻煩，來幫市府開發財源，變成人人討厭的單位。

姚世昌說，上半年看來不樂觀，但截至7月各稅收都已回穩，僅土徵稅影響較大，收65億較去年同期81.5億少近2成，強調申報筆數較去年同期微幅成長2.42％、達6萬8065件，但因大額土地交易減少，且免稅、不課徵、無漲價案件大幅增加，導致稅收下滑。

姚世昌說，土徵稅是持有期間漲幅在土地移轉時要課稅，靠著建商大舉購地、企業投資設廠大量購入工業用地、重劃區興起帶動土地交易等帶動成長，屬機會稅，前年土徵稅創高峰，受惠台商回流購地，歲入編列111.5億、決算達150億，去年編130億，一度也擔憂恐出現赤字，下半年八德廣豐等大面積土地交易挹注下，最終133億達標。

姚世昌說，今年編145億，原預期泰豐輪胎、華映科技土地移轉，稅入會超乎預期，然大環境不佳，標售和法拍未成功，但桃園整體投資環境仍佳，房地也較雙北便宜，預期下半年稅收可緩步回升。