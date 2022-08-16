大陸國務委員兼國防部長魏鳳和16日在第10屆莫斯科國際安全會議上發表視訊講話。魏鳳和說，中國堅定不移維護國家核心利益，台獨分裂沒有好下場，外部勢力干涉不會得逞。對於日前美國眾議院議長裴洛西訪台，他強調中方堅決反對，並表示中國軍隊從來不懼怕任何敵人，有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣。

魏鳳和表示，當今世界進入新的動盪變革期，攜手構建人類命運共同體才是正確抉擇，各國必須加強團結協作、維護公平正義、守護和平穩定，共同抵制霸權霸道霸淩行徑，共同維護世界和地區和平安寧。大變局大疫情下，中國勇於擔起負責任大國的使命，努力為人類和平發展事業增添穩定性、注入正能量。

魏鳳和強調，中國熱愛和平、捍衛和平，同時也堅定不移維護國家核心利益。搞台獨分裂是絕對沒有好下場的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。日前，美國眾議院議長裴洛西訪台，中方對此堅決反對、嚴厲譴責，予以堅決反制。中國軍隊從來不懼怕任何敵人，我們有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權和領土完整。

魏鳳和最後說，中國軍隊願與各國軍隊一道，踐行全球安全倡議、深化防務安全合作、推動解決熱點問題，營造公道正義、共建共用的安全格局，打造堅實穩固的安全屏障。