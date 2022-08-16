鄧紫棋和孫晨竣在〈只有我和你的地方〉甜蜜放閃。（華納音樂提供）

鄧紫棋和孫晨竣在〈只有我和你的地方〉甜蜜放閃。（華納音樂提供）

鄧紫棋(G.E.M.)以元宇宙概念打造的全新音樂連續劇專輯《啟示錄》第3首新歌〈只有我和你的地方〉MV今(16)日上線，恰逢鄧紫棋的31歲生日，她大方在IG寫下，今年的生日願望是「想和你遠走一個地方，只有我和你的地方，不用在意任何人的眼光。」似乎向男友Mark深情告白，大放閃光。

她在最新推出的〈只有我和你的地方〉MV中，也和男主角孫晨竣共譜浪漫戀曲，兩人化身「哎呀CP」，無數次相約在「樂土」，彼此了解相互依賴，度過甜蜜時光。然而看似完美的結局，最後女主角卻突然消失了，為故事添加一層神秘懸疑色彩。

隨著新歌發布，鄧紫棋特別在抖音帳號開啟直播，與粉絲互動並交流意見，不料日前有觀眾留言「姊姊是不是動鼻子？」質疑她整形，她看到留言立馬又推又捏自己的鼻子，爆氣回嗆：「我動啥了？我鼻子啥也沒動過，我整張臉都沒動過。」說完又捏自己的臉龐，她接著笑說：「我合理懷疑你只是給我一個機會來告訴你，所以我對你沒有任何情緒。」而她所屬的華納音樂對於整形一說，表示鄧紫棋已都在昨天的直播上回應了。