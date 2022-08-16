曾莞婷開口唱歌，賈靜雯讚女神唱歌就是不一樣。（Netflix提供）

曾莞婷開口唱歌。（Netflix提供）

Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》上線後引發熱烈討論。16日推出幕後花絮「閨蜜的男友都歸ME篇」，由曾莞婷所飾演的生物老師凱特，有著超開放的愛情觀，與老公（鍾承翰 飾）上演激情戲、吻戲，被網友稱作「肉慾女王」、「費洛蒙老師」。幕後花絮甚至曝光賈靜雯和曾莞婷大開金嗓畫面，賈靜雯手舞足道伴舞喊：「女神唱歌就不一樣。」對曾莞婷歌喉的大大肯定。

導演陳慧翎分享在選擇凱特一角時，鎖定曾莞婷有一大主因：「有一次我做了民調，帶張鈞甯來我家，跟鈞甯說要跨過大甲溪以南很難，只有曾莞婷跨得過！然後我換成問她知道曾莞婷嗎？我弟一聽立刻眼睛發亮，開始細數曾莞婷演過什麼劇裡面的角色叫什麼名字，我就決定一定要找曾莞婷，許願我們這部戲要跨過大甲溪以南，這是我找她的原因之一。」

戲劇女神曾莞婷所飾金句大師凱特，在《媽，別鬧了！》中，可說是只要有小鮮肉都會有瓜葛，包括男神吳慷仁、鍾承翰，甚至在與男友論及婚嫁的同時，拋下震撼金句欺騙未婚夫和前任（吳慷仁飾）出國：「見了前任，應該就可以知道，我能不能一輩子對婚姻忠誠了吧。」除此之外更有「女王蜂生夠了就應該做自己啊」、「構不構成犯罪決定於犯罪者的顏值，我絕對無罪」。對此曾莞婷表示：「我在戲裡面有許多金句，那些金句也不太好背，然後我自己本身講話也是一個語速比較慢的人，也因為這樣，我就特別勤練劇本，一定要把劇本背得滾瓜爛熟。」