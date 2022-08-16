海莉鮑德溫上街經常配戴Le Specs 墨鏡。（摘自品牌IG）

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）、與妻子海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）上經常以墨鏡現身，其中夫妻倆最長配戴的便是來自澳洲的平價墨鏡品牌Le Specs，雖然該牌對台灣民眾較為陌生，但是如超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid），以及Lady Gaga 女神卡卡、Rihanna 蕾哈娜、Beyonce 碧昂絲等人都是品牌粉絲。

吉吉哈蒂德配戴Le Specs OUTER LOVE款式，1940元。（Le Specs提供）

貝拉哈蒂德配戴Le Specs OUTER LOVE款式，1940元。（Le Specs提供）

Le Specs WORK-IT，2270元。（Le Specs提供）

Le Specs MOMALA，2270元。（Le Specs提供）

來自澳洲的Le Specs創立於1979年，由創意總監 Hamish Tame 打造，雖因LOGO的藍白紅設計經常被誤認為法國品牌，但其品牌是與澳洲邦迪海灘的人們所呈現熱愛生活的精神有密不可分的關係。在設計方面，品牌運用板材、金屬等不同元素構築多變框型，亞洲人熱愛的膠框系列、歐美受歡迎的貓眼款式，抑或是近期正夯的Y2K風格皆有，另品牌也曾品牌曾與蕾哈娜御用設計師 Adam Selman 聯名合作，打造未來感十足的 The Last Lolita 系列，也曾與Self-Portrait、設計師Henry Holland 和 Craig & Karl等合作過。Le Specs墨鏡全系列近期被藍鐘集團代理進台灣，25日起將於蔦屋書店南港店、蔦屋書店高雄大立店、Maiden Lane等三個實體據點以及五個網路據點販售。