2022耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽今天開打，共有32支球隊展開4天競賽。（台東縣政府提供）

2022耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽今天開打，共有32支球隊展開4天競賽，台東縣長饒慶鈴感謝前縣長陳建年，為了紀念父親陳耕元，創辦耕元盃棒球賽，成為在地棒球隊相當重視的主要賽事，希望能重振台東棒球原鄉。

饒慶鈴表示，「耕元盃」取名是為紀念立委陳瑩祖父，也就是前縣長陳建年父親陳耕元校長而創辦，先前因故停擺，直至2014年上映的電影KANO，激起了當時台灣棒球光輝年代的故事，由陳瑩在2016年重啟停擺27年的耕元盃棒球活動。

耕元盃棒球賽至今邁入第11屆，共有32支球隊（少棒16隊、青少隊16隊）於16日至19日分別在台東縣棒球村第一棒球場和第二棒球場、賓賜棒球場、台東縣慢壘球場、卑南國小等5處球場開打。

陳瑩指出，今年除了頒發冠亞季軍獎金，也將額外頒發冠軍隊及個人獎的每一位球員拖拉式滾輪棒球裝備包，可以裝下棒球、球棒、手套、球鞋、換洗衣物等裝備。

此外，大會特別設置了啦啦隊獎，鼓勵觀眾或親友團到場觀賽，為球員加油打氣，由各球場裁判們評分，得分最高的啦啦隊，可獲得1頭「冠軍豬」。

陳瑩說，她會謹記祖父的精神，努力經營耕元盃賽事，讓耕元盃在台東開打，讓球員在台東各個球場大展伸手，也藉由賽事挖掘更多棒球好手。

4天的賽程也將透過FB「大哥的棒球比賽直播粉絲頁」、「胡爸的棒壘球比賽專頁」由家長與球員輪翻直播，讓無法到場的球迷或是愛好棒球的人士，透過FB直播平台掌握賽事動態。