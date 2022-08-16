一名網友表示自己每個月都會給爸媽4萬元孝親費，媽媽卻一直非常嫌棄他，罵他不孝、說他成就比不過娘家的小孩，還要他買房子不能讓娘家親戚知道，以免傷了表哥、表姐的自尊心。最後網友透露，其實媽媽嫌棄他的原因就是外貌問題，但接著話鋒一轉，「我知道我長得醜像納豆，但妳麻煩檢討一下自己，是誰把我生的這麼醜？」讓許多網友看了笑翻。

原PO在Dcard發文表示，自己碩士時中過樂透，這些年投資股票、房地產也都有賺錢，不只台灣甚至日本也有，光是房租就是本職年薪的4倍。雖然原PO完全不敢跟爸媽透露真實收入，但1個月也會給爸媽4萬元孝親費，「應該夠孝順了」，不過媽媽的態度卻讓他非常心寒。

原PO指出，媽媽很喜歡說娘家小孩很有成就，為娘家的小孩花了很多錢，甚至一直罵他不孝，說他成就比不過她娘家的小孩，連4萬元也被拿去補貼表弟、表妹；但事實上，外婆21個孫子、孫女中，只有他會給爸媽孝親費，甚至還會給外婆包紅包、幫買傢俱家電、支付100多萬植牙費用等，讓外婆家的其他親戚長輩誇獎是最優秀的一個。

最近原PO買的房子終於要裝潢好了，媽媽卻要他不能讓親戚知道，以免傷害外婆家表哥、表姐的自尊心，讓他忍不住怒轟，「我知道我長得醜像納豆，但妳麻煩檢討一下自己，是誰把我生的這麼醜？又不是我自願出生的」。

對此，許多網友紛紛笑說「那就孝親費變少阿，給了1000孝順一下就好，一個月39000可以過得很舒爽」、「一個月給4000被罵，一個月給40000還是被罵，那就看你囉」、「納豆做錯了什麼」、「納豆錯了嗎？」、「納豆：靠北喔，自己醜不要拖我下水好嗎」。