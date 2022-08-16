總獎金新台幣315萬元的肇喜登峰巡迴賽第4站老爺逐夢公開賽今天（16日）在老爺關西高爾夫球場開打，曾宏勝與許立朋都打出低於標準桿6桿的66桿，暫時並列領先，其他5位選手林文堂、謝東宏、何祐誠、黃頎及劉嚴鴻同以1桿之差的67桿，暫並列第3。

比賽進行到下午1點左右，新竹關西地區開始下大雨，直到將近2點因有雷電，大會鳴笛宣布暫停比賽，直到下午快3大會鳴笛復賽。

並列領先的曾宏勝首回合鐵桿與推桿準度都不錯，打下7隻博蒂、1個柏忌、推桿26推，有14個洞成功打上果嶺，成功上球道也有9個洞，都屬於平均發揮水準，他表示，因為新冠肺炎疫情，教球時間比練球時間多，心態上也改變不少，例如以前練球多，因此預期結果也高，反而造成自己心理壓力較大，現在練球較少，期望不高，反而打得比以前好。

1桿之差落後領先者的「台灣一哥」林文堂，首日抓7鳥隻博蒂、吞2個柏忌，他說今天鐵桿很準，「只有兩、三個洞失誤！」推桿也不錯，也是只花26推，他表示鐵桿讓他的小鳥推桿多在9到12呎間，木桿開球也只歪了2個洞，其他都準準地放在球道上。

肇喜登峰巡迴賽老爺逐夢公開賽第一回合許立朋以66桿與曾宏勝暫並列第一。（TPGA提供）

肇喜登峰巡迴賽老爺逐夢公開賽第一回合下午場因雨暫停1小時，選手返回出發站等候復賽。（TPGA提供）