櫃買中心16日表示，上櫃公司111年第2季財務報告形式審閱結果出爐，天蔥（2740）恢復普通交割，易威（1799）、御頂（3522）、宏易（4530）及寶得利（5301）等4檔新增為變更交易方法。

櫃買中心指出，經形式審閱上櫃公司公告申報之111年第2季財務報告（不含第一上櫃、金控、證券及期貨公司），上櫃有價證券應調整交易方式計有7家，除御頂之有價證券因辦理減資暨換股作業將自8月18日至8月25日停止買賣，而延至8月26日實施外，其餘有價證券之處置方式自8月18日起實施，

調整交易方式之公司及原因如下：

1.新增為變更交易方法之上櫃有價證券：易威、御頂、宏易及寶得利。易威、御頂、宏易及寶得利等4家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

2.繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：駿熠電（3642）及尚茂 （8291）。駿熠電及尚茂等2家公司因會計師對其111年第2季財務報告出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，且上開財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

3.恢復普通交割之上櫃有價證券：天蔥。天蔥公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。