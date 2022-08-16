台北市忠孝東路的零售店面市場，儼然又復活！？據房仲業依內政部實價登錄資訊統計顯示，信義區市府商圈忠孝東路五段的店面，2022年2月新進駐的店面，創下每坪月租7,940元的行情，改寫今年以來的區域次高紀錄。

房仲業分析，以往台北市東區的一樓店面，租金行情甚高，過去承租大面積的銀行業者，有些選擇退出東區忠孝東路上租金最貴的金店面；但近期市府商圈的忠孝東路上，有銀行業者搬遷到附近，遷址後、釋出的新店面，在今年2、3月，出現新的租金行情對外揭露實價，其中一間店面，每坪月租分別達7,940元，為今年以來信義區實價的第二高價。

另外一間店面，則以每坪月租行情7,795元，排名今年以來信義區的第三高價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去外商銀行曾經承租忠孝東路四段的店面，但因為租金太高、加上銀行轉型撤出東區，後來分割對外出租，一度還出現每坪1.9萬元的高價。

另外，忠孝東路上還有安泰銀行，對外出售後一度分割做為特賣會使用，現在則打造成精品鐘錶品牌的旗艦店，東區因為租金甚高，前幾年陸續都有銀行業者調整據點或選擇退出。

曾敬德表示，此次已經開業達25年的彰銀永春分行，因為租約屆期，且房東擬將房屋恢復原格局，因此今年已經搬遷到附近的新行舍。

而搬遷後的店面，今年2、3月分別有兩筆實價行情，分別是月租25萬、24.5萬元，每坪單價為7,795元與7,940元，而目前現況一間是玩具特賣會，一間則是裝潢當中，登記裝潢業者則為酒業。

除了忠孝東路五段銀行店面順利招租外，空置一年多的亨得利店面，近期也正趕工當中，目前做為賀凱國際的OUTLET快閃店，從一些空置店面都能陸續出租，不難看出市府商圈的店面相當具有活力。