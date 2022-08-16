花旗集團出售消費金融業務予星展銀行，員工權益備受關注，花旗(台灣)銀行與企業工會雙方針對員工安置計畫達成共識，於今（16）日下午在全國金融業工會聯合總會的見證下，由花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻、花旗(台灣)企業工會理事長陳培芮代表，正式簽署「消金業務相關員工安置協議書」。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，花旗銀行與企業工會自今年一月份開始展開第一次協商，經過多次討論與對話，歷時七個月達成協議，在金融業中寫下勞資雙贏新頁。除了花旗積極回應工會需求之外，更因為雙方皆秉持確保銀行正常營運，積極維護客戶權益與花旗聲譽的共同信念，以互信、包容立場，進行協商，創造雙贏。

花旗(台灣)銀行企業工會理事長陳培芮則表示，雙方是在保障消費金融業務員工權益的基礎上，平等協商，過程中雖然針對問題有不同的意見，但因為有共同的目標，才能達成共識。他強調，工會全力談成能夠照顧同仁的最佳安置計畫，就是希望同仁們都能夠安心工作，對自己的未來有信心，到星展持續在職涯有更好的發展。

此外，對於協商過程，主管機關金管會及勞動部勞動關係司王厚偉司長等官員均持續關注，並提供指導與建議，花旗及企業工會表示高度感謝，認為有助協議之達成及勞工權益之保障。

2021年四月花旗集團宣布出售消費金融業務一案，深受市場重視，在尋找買家時，花旗已將保護同仁的就業權益納入重要考量，星展銀行同意3500名與消費金融業務相關同仁全員留用，並給予三年工作保障。

雙方所簽訂的「消金業務相關員工安置協議書」，係參酌過往花旗合併華僑銀行之前例、相關金融購併方案及員工及企業工會之期待，並以鼓勵員工轉任星展，並同時尊重員工選擇等原則，設計出最佳安置方案，其內容包括優離優退方案、留任員工之特別給付及轉任星展員工之留任獎勵，並提供猶豫期間，使轉任星展員工於一定期間內仍得申請優離優退之彈性機制，充分保障員工工作權益。

花旗是培育金融人才的搖籃，在台灣金融產業持續寫下許多市場第一的紀錄。花旗與工會協商的過程，雙方積極建立互信，採取理性溝通，更以尊重員工為出發點，為同仁長期職涯發展做最佳安排為考量，達成協議。從員工就業權利的保障，到員工安置計畫的安排，花旗充分展現照顧員工的承諾與打造勞資雙贏的決心。