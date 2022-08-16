「那個員警連分局長都沒在插小欸，讓他開之後再申訴啦！」大甲警分局大安分駐所施姓警員，日前在當地某檳榔攤阿婆無照駕駛及闖紅燈，被他取締開罰7800元；阿婆只要見到他就出來嗆聲，甚至還被當街連罵20分鐘。施姓員警無奈在臉書po文說，「反正她被罰7800學費，我被她罵又不傷荷包」，「讓他們紓壓一下好了」。

施姓員警這幾天路上看到違停就開，開到沒什麼好開就去路口蹲衝待轉區闖紅燈。他說「我完全沒有躲起來的意思，巡邏車直接在高架橋下給違規仔看，就是會有違規仔看到我依然闖入待轉區，然後他們告訴我不知道不能這麼做？這種事情考駕照明明就有考過；反正，有駕照的學費繳1800，沒駕照的繳7800入門，你打給誰求救都沒有用。」

施姓員警指出，「曾經有阿婆打電話給警界相關人士，電話那一頭的聲音因為擴音讓我聽見，『等一下，我找所長。』」（五分鐘後）「那個員警連分局長都沒在插小欸，讓他開之後再申訴啦！」「謝謝，我就當這是在稱讚我。」

施姓警員表示，日前在轄內某路口的檳榔攤阿婆被他開了1張「無照」跟「闖紅燈」，現在只要他經過那路口，阿婆就會跑出來對嗆，他告知阿婆「你再跑到路中，我就先開你1張行人違規，再騎車過來，我就送你1一張無照」。

施姓員警說，昨天被檳榔攤阿婆在路口痛罵20分鐘，也是被罵到很無感，連旁邊的義交都安慰他「辛苦了，碰到瘋婆子」，他笑了笑強調「反正他被罰7800學費，我被他罵又不傷荷包」，「就當可憐他們，讓他們紓壓一下好了」。