中市曾男涉詐欺、洗錢等案件，警方今年5月間前往住處搜索，要查看床邊放1只迷彩背包時，曾男秒自首承認：「有槍」，警方打開赫見烏茲衝鋒槍等4把制式手槍、1把改造手槍及140顆子彈，火力相當強大。法官以曾男雖符合自首減刑，但認定自首是「迫不得已」，依槍砲彈藥刀械管制條例判6年，併科罰金70萬元，可上訴。

判決書指出，曾男在2012年間在中市河南路某處，受徐姓友人生前託付，寄藏制式衝鋒槍1把、制式手槍3把、改造手槍1把及140顆子彈。

中市警方追查詐欺、洗錢等案，發現曾男涉案，在今年5月13日上午9時許持搜索票前往他住處查緝，曾男見員警要打開他放在東側房間床邊的迷彩後背包，自知難逃法網，主動向警方供稱，背包內「有槍」。

法官以警方偵辦詐欺及洗錢案件，而搜索曾男住處，並非追查槍砲案，曾男在警方知道藏有槍彈前，就主動供出犯行，認定符合自首效力。曾男以此請求減刑，法官審酌他是在「迫不得已」的狀況下自首，量刑也不宜過輕。