近來柬埔寨詐騙事件引起各界關注，全球反詐騙組織GASO曾在節目上呼籲，柬埔寨周邊的泰國、緬甸也相當危險，非必要最好不要前往。不過百萬網紅泥泥學姐日前發文預告，將飛往泰國旅遊，雖然有不少人善意勸阻，但她仍心意已決，直說「會跟大家報平安」。

網紅泥泥學姐身兼YouTuber和插畫家，傲人的身材和精湛的才藝吸引百萬粉絲關注，日前她在臉書發文：「再過幾天就要去泰國旅遊了，是疫情之後久違的旅程，我很期待」，她表示，有看到柬埔寨相關的負面新聞，友人也提醒「最近有爪牙慢慢轉向泰國，要我多小心，或是不要去最好」，對此她回應：「我會注意自身安全，也會定期上來跟大家報平安的」。

另外，泥泥學姐呼籲，「世界上沒有不勞而獲，不用犧牲就能輕鬆賺到錢的工作」，她認為，若在自己熟悉的國家都不能有好的發展，更遑論到語言不通、人生地不熟的地方，希望大家能有更多的戒心，「腳踏實地或許賺得慢，但絕對心安理得也安全」。

網紅泥泥學姐將赴泰國旅遊，她表示，會定期在臉書上和網友報平安。（圖／取自FB泥泥學姐 Janie）

泥泥學姐曾去過柬埔寨旅遊，也留下許多美好回憶，她認為，當地充滿著文化遺產跟民風純樸的熱情，「或許這幾年的政治因素讓它淪陷了，也或許它一直都是這樣，只是我們現在才看見」。

貼文曝光後引起上萬粉絲關注，多數人給予正面回應，「泰國相對來說安全一點，我去了3次都不錯」、「有伴的話好照應」、「美女祝福您平安返台，一切順利」，不過也有網友好心提醒，「剛查詢外交部領事事務局，有關泰國的旅遊警示燈號，仍為紅色警示，不宜前往，宜儘速離境」。