高市林園區東林福德廟打造新的虎爺銅像，卻遲遲得不到土地公允筊進入廟內，廟方詢問製作廠商發現，原來是虎爺尺寸太大，廟內放不下，最後在土地公指示下將放在廟外供奉。

虎爺相傳是土地公座騎，東林福德廟主委林寶祥對中央社記者說，原本廟內有一尊一般大小的虎爺，但土地公多年前曾指示，要再做一尊大一點的虎爺像，供信眾求財、換錢水。

林寶祥說，過去一直沒找到合適的模具製作，直到最近因緣際會認識台南的廠商，才找到合適的模具，並獲土地公同意製作。原本預計8月27日迎回、9月14日開光，但請示土地公要放在廟內哪個位置時，卻遲遲得不到允筊。

林寶祥說，因為覺得奇怪，後來致電詢問廠商，才發現虎爺的尺寸高達6.3台尺、寬約4台尺，重達300多公斤，廠商還告訴他，這是全國最大的銅製虎爺，「原來土地公早就知道廟內放不下了」。

林寶祥還說，當初跟很多人一起去看模具時，大家都不覺得尺寸有這麼大，但聽到廠商報尺寸後，昨天再去看根據模具製作完成的虎爺像時，赫然發現遠比當初以為的還要大，難怪跟土地公說廟內哪處地點，都無法獲同意。

林寶祥今天再請示土地公，是否放在廟外供奉，結果馬上獲得允筊，也讓眾人嘖嘖稱奇，直呼土地公真靈驗。林寶祥還笑說，曾想跟廠商殺價，但土地公不允許，後來廠商很真誠說，做這尊虎爺像真的沒賺什麼，看來土地公都知情。

東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），後來曾重建，現址位於林園區福興街，相傳是為了破除詛咒、鎮煞而建。廟方多年前曾為土地公打造要價不菲的黃金鑾轎，引起轟動。（編輯：郭諭儒）1110816