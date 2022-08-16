壽險公會理事長改選進入最後半個月，參選人之一南山人壽董事長尹崇堯再發出最新政見，即2026年壽險業要接軌大魔王會計IFRS17，有保單價值準備金、金融營業稅、保費調整等問題，訴求壽險公會理事長必須要專業才能協調出同業的意見，不能只是當傳聲筒。

壽險公會訂定8月31日將進行理監事改選，各家壽險公司依不同規模，有不同選票數，兩大候選人一是尹崇堯，一是全球人壽董事陳慧遊，兩人競選方式完全不同，一是公開政見、強調出時間、出專業團隊，協調業界共同聲音，另一則是低調拜訪，訴求所有壽險公司雖是競爭關係，但「打虎還是親兄弟」，理事長只是公僕或者是桶箍，是服務者而不是指導者。

尹崇堯強調到投票日前，每周要發出二篇參選政見，持續闡述其「一個目標、四個方向」。

16日訴求的是協助壽險同業順利接軌IFRS17及新清償能力指標ICS的上篇，尹崇堯強調，這是十分重要的議題。面對IFRS17的挑戰，壽險公會要強化同業合作，兼顧不同規模公司的情況，並借鏡其他國家已接軌IFRS17的實務經驗，降低產業接軌衝擊、穩健經營。 工作可細分為「建立資產負債管理新思維」、「強化商品研發」、「推動監理法規調整」以及「爭取有利租稅措施」等四根支柱。

一是建立資產負債管理(ALM)新思維，降低市場波動影響。尹崇堯承諾會與各壽險同業專業團隊更密切合作，透過不同規模業者間的經驗交流與資源共享，共同找到適當的ALM管理方式，並藉由ALM技術指引的制定與落實，逐步改善資產和負債於幣別、交易評價部位，以及存續期間不對稱的問題，同步強化商品、投資、風管、資產負債管理策略，營造ALM管理新思維及有利環境，降低產業受利率匯率等財務市場風險波動的影響。

二是強化商品研發，兼顧獲利與社會需求。在IFRS17下，商品結構影響財務報告的獲利呈現，將透過同業交流及導入國外實務經驗，發展對利率敏感度較低之商品，促進合理定價，爭取費率調整彈性及創新商品研發空間，兼顧產業成長及社會對於多元商品之需求。

三是推動監理法規調整，協助建立監理框架。延續先前努力成果，就未來監理報表與IFRS17財務報表的銜接，及準備金適用利率、發生率估計、未來現金流及賠款準備的估算等，所涉及監理法規調整議題，尹崇堯承諾將匯集同業共識，透過及時雙向溝通，提出具體可行方案。

四爭取有利租稅措施，減緩接軌壓力。就接軌時產生一次性影響數所衍生營所稅課稅疑義，及受IFRS 17改變保險收入認列及負債衡量基礎影響的營業稅課稅基礎等租稅議題，尹崇堯表示，將整合同業看法，提出有利可行方案。也將就同業接軌所需投入之建置成本及支出，向主管機關爭取稅負抵減、簡化申請程序等有利措施，降低業者接軌成本。

尹董事長希望與保險同業一起攜手，建立產業新思維，發揮保險永續力量。