36歲女藝人夏語心擁有小巧鵝蛋臉和白皙美膚，自節目《大學生了沒》出道以來，曾和好姊妹舒子晨、茵茵共組犯規小組，大跳超吸睛的電臀骨盆舞，被封為新一代性感女神，而她平日裡也不忘分享辣照，近日飛往澳洲渡假時，就曬出多張身穿紅色比基尼的照片，一身超暴力的雪白曲線，辣翻游泳池邊。

本月9日夏語心宣布已飛抵澳洲渡假，期間曾旅經墨爾本、雪梨等城市，並不斷激曬沿途中的玩樂旅行照，目前她身在昆士蘭州的凱恩斯，穿著火紅色的連身式比基尼，在泳池邊解放雪白曲線，並在胸前深V擠出水滴狀弧線，張腳更是激曬逆天的白皙大長腿，她透露當地氣溫有24度，因此得以讓她舒服渡假。

夏語心穿火紅比基尼，激曬白皙的零贅肉身材。(圖/夏語心 FB)

夏語心站起身來時，修長美腿全被洩出。(圖/夏語心 FB)

網友們看見女神的旅行辣圖，也都被辣到狂噴鼻血，紛紛留言寫下：「身材超好、超漂亮」、「在三天內體驗了春夏秋冬！」、「有身材就是穿什麼都美」、「紅色泳裝總是特別亮眼好看」、「根本仙女下凡了吧」、「好久沒有看到你的泳裝照了」、「超辣，迷屬人了辣到不行」、「不要只顧著玩都沒吃飯，都瘦了」。

夏語心和港灣大橋拍照，留下傍晚的落日美景。(圖/夏語心 FB)

夏語心有幸目睹澳洲雪梨歌劇院，帆船般的屋頂非常漂亮。(圖/夏語心 FB)

事實上，夏語心的本次澳洲出遊，去過不少的知名景點打卡。從地處東南方的城市墨爾本，再飛往聞名全球的雪梨歌劇院，一睹被列為世界文化遺產的建築奇景、到港灣大橋拍下落日合照，同時和袋鼠、山羊等呆萌小動物，展開超逗趣的有趣互動，才又飛往現在的凱恩斯，看得令粉絲也跟著期待下段旅途。