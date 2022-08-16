雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口南岸生態園區」裝置藝術完工，邀民眾下個月底來賞鳥。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口南岸生態園區」，經第4河川局、地方社團共同營造，目前進行最後細部調整，預計下個月底對外開放，麥仔簝文化協會16日表示生態園區「溪守麥進」入口意象已完工，以黑面琵鷺為主題，見證黑面琵鷺已將以此作為棲息地，邀請大家來欣賞出海口多達上百種的鳥類生態。

麥寮地區長年受揚塵困擾，水利署第4河川局進行揚塵防制計畫，透過200公頃大沙洲及20公頃大沙丘抑塵措施，已獲良好成效，並持續進行整體環境改善，結合麥寮地方創生計畫「溪守麥進」，打造亮點生態園區，內容包括入口意象、觀景平台、潮間生態帶、閒置魚塭生態池等。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，濁水溪出海口經過揚塵防制與生態營造後，吸引200多種鳥類棲息，其中更有100多隻黑面琵鷺長期棲息於此，所以「濁水溪出海口南岸生態園區」入口意象才會以黑面琵鷺為主題，見證黑面琵鷺已成為此處的留鳥。

除了黑面琵鷺，協會在生態園區還觀察到6隻左右的東方白鸛，東方白鸛被列為國際1級瀕危鳥類，非常珍貴，為提醒大家永續保育牠們，觀景平台的裝置藝術便以東方白鸛為主題。

吳明宜說，除了各種珍鳥，生態園區的潮間帶還有台灣特有種旱招潮蟹，估計約有35萬隻，是全世界數量最多的群聚點。台灣旱招潮蟹僅分布於台灣西海岸與澎湖，總數量約50萬隻，近年來因棲地遭破壞，數量持續大幅減少中。

吳明宜指出，「濁水溪出海口南岸生態園區」主體工程已完成，待細部整理後，預計下個月底正式對外開放，歡迎民眾一起來探訪濁水溪出海的豐富生態。