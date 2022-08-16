韓女星鄭秀晶Krystal，日前飛往英國觀看溫網錦標賽時，身為 Ralph Lauren南韓品牌大使的她，當時手上的小巧包款，當時在小紅書、IG等社群被瘋狂討論，而該款便是品牌下半年Polo ID 系列推出新品「迷你可頌包」，便是該系列主打，且除了交互扣起來成為可頌形狀的背法外，打開亦可成為時下最流行的腋下包，背法相當多元。

Polo ID系列除迷你可頌包外還有信封包、皮夾等配件，即日起可於品牌門市販售。（Polo Ralph Lauren提供）

Polo ID 迷你單肩包(駝)，1萬5880元。（Polo Ralph Lauren提供）

今年秋季以Polo Ralph Lauren馬術為題，運用許多與馬術相關的元素，如在Polo ID系列中特別將馬鞍、馬勒金屬件的工藝及造型作為基礎，並搭配義大利高級皮革製成，除鄭秀晶手上的迷你可頌包外，還推出馬鞍包、信封包等，在包款外身上均飾有品牌標誌性的Pony黃銅配件，而配件上則印有品牌Logo。

Polo Ralph Lauren秋季女裝。（Polo Ralph Lauren提供）

Polo Ralph Lauren秋季男裝。（Polo Ralph Lauren提供）

秋冬男女裝也延續「馬術」主題，在女裝方面運用流蘇，Polo Bear也為此換上馬球裝，另外在色系方面本季以大地色為主軸，加入品牌標誌性圖騰、碎花元素營造田園風格，男裝方面則延續經典學院風，並加入創辦人Ralph Lauren最喜愛的Bedford附近的田園景色，融入獵犬、綠頭鴨等圖騰，營造田園景色。