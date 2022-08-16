近期頻傳柬埔寨淘金詐騙，不少台人被高薪騙至柬埔寨轉賣或遭不人道虐待。一名女網友透露，她男友在台積電上班，日前一名新進2周的員工提離職，當時稱要赴柬工作，且不顧旁人勸阻執意前往柬埔寨，還說一個月能賺10萬，豈料如今卻完全沒有消息。

這名女網友在Dcard以「放棄台GG跑去柬埔寨」為題發文表示，這件事是她與男友聊天時得知，這名新人進公司才不到2周，就被朋友蠱惑前往柬埔寨，而且提離職時，新人還對組長表示，「我一個月可以賺到10萬，比起在這裡賣肝還可能賺不到」。

她續指，當時有不少人阻止新人，並向他警告是詐騙，但新人始終聽不進去，最後還是飛往柬埔寨。至於現在在何方？狀況如何？她說「到現在都完全沒有消息」。

文章曝光掀起討論，底下網友留言直呼，「扯爆了」、「這智商...」、「從GG園區轉至KK園區」、「都進台積電了還傻傻被騙，傻眼」、「這下真的賣肝了」、「這幾年台gg很缺人，不再像以前一樣很看重學歷了，基本上有人介紹都好進」。

面對網友質疑真實性，她再三強調「這並不是反串」，她剛開始也不信，直到男友給他看訊息才相信。