嘉義市環保局稽查後卻說該工廠排放白煙是燒木炭所致，反指塑膠異味來自民雄工業區。（嘉義市環保局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉頭橋、福樂等地區昨晚間飄散濃濃塑膠味，經嘉縣環保局追查，將異味源頭指向嘉義市後湖某塑膠射出工廠，嘉市環保局稽查後卻說該工廠排放白煙是燒木炭所致，反指塑膠異味來自民雄工業區，雙方說法分歧，為找出異味禍首，縣、市環保局都說傾向縣市聯合稽查，查明源頭。

昨晚間民雄頭橋一帶飄散濃濃塑膠味，即使戴著口罩還是被刺鼻的塑膠味嗆到受不了，環保局接獲通報，與陳情民眾找了3個多小時，發現汙染源為後湖工業區某工廠，連繫嘉市環保局人員到場，交由嘉市人員處理後離開，今凌晨縣環保局卻接到嘉市通知，說民雄工業區成功三街有濃厚塑膠異味。

嘉縣環保局稽查大隊長莊慧冠說，隊員在工業區繞3小時都沒聞到異味，最後才查出疑似是嘉市某工廠所為，至於市環保局反指是頭橋工業區的廠商，但被點名的廠家不管是產品或製程，不至於會產生塑膠味，且大隊人員到場也說沒聞到味道，不解為何嘉市一再把矛頭指向工業區業者。

嘉市環保局表示，昨晚11點會同嘉縣環保局人員到被懷疑的工廠，經查該工廠燃屑鍋爐因近日降雨導致木料潮濕，排出白煙是燃燒不完全所致，且現場散發味道是木料燃燒味，並非民眾陳情的塑膠味。

為求慎重，稽查人員決定在忠孝北街及民雄工業區成功三街等縣市交界處進行巡查，果然在成功三街聞有濃厚且刺鼻似塑膠混合天然氣異味情形，故再電洽縣環保局稽查人員會同，真的在工業區中正路聞有濃厚塑膠異味情。

市環保局說，民雄工業區成功三街所聞到的塑膠異，與嘉市某工廠排放的木材燃燒味不同，加上近日常接獲忠孝北街民眾陳情夜間聞有不明塑膠、強力膠、化學異味等情形，因該處位於縣、市交界處，經查找上風處異味源頭疑似來自民雄工業區。

市環保局說，今下午又接到民眾陳情，但到場已聞不到味道，因嘉市沒有嘉縣廠商的稽查權，希望縣環保局能協助解決異味問題。莊慧冠回映，可透過縣市合作稽查揪出空汙製造者。