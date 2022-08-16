湯姆普里爾將解放暗藏在軍服下的飽滿胸腹肌。（采昌提供）

31歲英國男星湯姆普里爾（Tom Prior）近年拍攝完《愛的萬物論》與《金牌特務》之後，便待在洛杉磯工作，後來受到導演彼得雷巴內（Peeter Rebane）邀約，請他飾演《士兵與軍官》中的「謝爾蓋」一角，普里爾回憶：「彼得把他撰寫的劇本草稿寄給我，我立刻跟這個劇本產生連結。我們同意一起製作電影預告，並在這段過程中，我提出一些關於如何強化劇本的建議，特別是加強戲劇張力與情感聯繫的部分。」

這也讓他因此成為該片的聯合監製與編劇，並在接下來的2年之中，重新調整劇本結構，並多次與導演前往俄羅斯，與謝爾蓋本人見面，普里爾表示「這是一個非常迷人的過程」，「謝爾蓋是個非常積極和勇敢的人，他曾經不惜一切代價，追隨自己的心之所愛。見到他時，我想瞭解所有細節，他和所愛之人的關係有多深，他們每天都在做什麼，以及他們的關係如何展開。」也感慨：「謝爾蓋在電影前製期間不幸逝世，導演和我也參與了他在俄羅斯農村舉行的葬禮。我暗自在當下許下承諾，將竭盡所能，以他的信念和勇氣來扮演好他的角色。」

參與編劇也對湯姆普里爾在片中的表演產生莫大幫助：「我對這個劇本的熟悉程度已經超越一般演員。我為這個故事花費將近三年時間，後來則把編劇身份放在一邊，再以演員身份重新發現這個故事。」並感性透露：「在真正理解謝爾蓋，以及那個時代其他同性戀族群所面臨的困境之後，我為許多人仍在獨裁政權，以及宗教秩序下受苦而感到震驚。這些政權剝奪了他們的權利，也剝奪了他們的愛。參與本片讓我下定決心，要確保謝爾蓋的勇敢故事，能夠改變世上每個國家的人們，對同性戀族群和其他邊緣化群體的態度。」

不僅如此，湯姆普里爾也身體力行，為該片的軍事背景做出許多研究與準備：「我對蘇聯和冷戰時期的歷史向來著迷，某方面來說，我對這個故事感到熟悉。即使這樣，我還是從未見過以蘇聯為背景的愛情故事。這也是一個很好的機會，向觀眾講述一個新穎又獨特的故事。」並為角色做實際準備，「愛沙尼亞仍然實行徵兵制度，我們前往愛沙尼亞東部兩個『新兵訓練營』，在當地的國防軍服役，必須跟其他士兵一樣遵循相同常規，挖散兵坑、搭帳篷、去靶場，還接受蘇聯退休專家的正確軍事禮儀訓練。」透過種種的嚴格訓練，讓他能夠在演出時更貼近角色背景。

《士兵與軍官》，即將在9月2日於台灣上映。