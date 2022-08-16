台灣近期有不少民眾被誘騙到東南亞後墮入人口販賣陷阱，遭囚禁、虐待，甚至死亡。類似的「賣豬仔」廣告疑似也入侵香港，在一些社交媒體的專頁，有廣告以底薪3萬港元（約合台幣11.5萬元）招聘港人到泰國工作。

星島網報導，該廣告是在facebook專頁「香港海外搵工搵快錢專區」中張貼，招聘者聲稱是為曼谷一間金融公司招請文聘人員，負責跟進中英文的客戶，求職者僅需要懂基本電腦操作、中或英文打字，記者聲稱打字很慢，但招聘者似乎來者不拒。之後就問起記者的個人資料，包括是否有欠債、家庭成員等。

廣告聲稱員工底薪達3萬港元，有困難的員工亦可在入職時預先支薪，公司並設有員工餐廳，獲聘者赴泰國的機票和飯店費用還會由公司出錢支付，另外每人可獲3萬泰銖的生活費。當要求對方提供相關合約或公司名字，但對方一直未正面回應，該招聘者亦相當謹慎，甚至回應「你問太多了先生」。

而另一則招聘港人到柬埔寨工作的廣告，在聯絡上接頭人後，對方直言是在柬埔寨詐騙工作，又聲稱「（詐騙）在柬埔寨沒有犯法，我們跟政府都有配合」。

但另一方面，接頭人又提到工作性質是「負責尋找客戶，教導正確投資從中獲利」，又指會有專人教導，獲聘者「不用擔心學不會」，對方亦要求提供是否欠債、是否與家人同住等資料。