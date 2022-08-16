壽險公會理事長改選將於8月底舉行，新任南山人壽董事長尹崇堯對上全球人壽董事陳慧遊，雙方競爭愈來愈白熱化，尹崇堯今三度向會員(壽險公司)闡述政見，若順利當選理事長，將建立「資產負債管理新思維」、「強化商品研發」、「推動監理法規調整」以及「爭取有利租稅措施」等四根支柱，協助壽險業接軌IFRS17。

尹崇堯日前參選政見「一個目標、四個方向」中，就提及協助壽險順利接軌IFRS17及ICS是十分重要的議題；面對IFRS17的挑戰，尹崇堯認為，可透過公會強化同業合作，兼顧不同規模公司的情況，借鏡其他國家已接軌IFRS17之實務經驗，降低產業接軌衝擊、穩健經營。

政見的第二個方向即「協助順利接軌IFRS17及ICS」中有關接軌IFRS17之部分，尹崇堯表示，可細分為「建立資產負債管理新思維」、「強化商品研發」、「推動監理法規調整」以及「爭取有利租稅措施」等四根支柱。

首先，在建立資產負債管理(ALM)新思維上，尹崇堯期望與各同業專業團隊更密切合作，透過不同規模業者間的經驗交流、資源共享，共同找到適當的ALM管理方式，並藉由ALM技術指引的制定與落實，逐步改善資產和負債於幣別、交易評價部位，以及存續期間不對稱的問題，同步強化商品、投資、風管、資產負債管理策略，營造ALM管理新思維及有利環境，降低產業受利率匯率等財務市場風險波動的影響。

第二，強化商品研發方面，在IFRS17下，商品結構影響財務報告的獲利呈現，尹崇堯指出，可以導入國外實務經驗，發展對利率敏感度較低之商品，促進合理定價，爭取費率調整彈性及創新商品研發空間，兼顧產業獲利成長，以及社會對於多元商品之需求。

第三根支柱為推動監理法規調整，應先建立監理框，未來監理報表與IFRS17財務報表的銜接，及準備金適用利率、發生率估計、未來現金流及賠款準備之估算等，所涉及監理法規調整議題，尹崇堯將匯集同業共識，透過及時雙向溝通，提出具體可行方案。

最後，爭取有利租稅措施，目的是減緩接軌壓力，尹崇堯表示，接軌時產生一次性影響數衍生營所稅課稅疑義，及受IFRS 17改變保險收入認列及負債衡量基礎影響的營業稅課稅基礎等租稅議題，尹崇堯也將整合同業看法，提出有利可行方案，即接軌所需投入的建置成本、支出，向主管機關爭取稅負抵減、簡化申請程序等有利措施，降低業者接軌成本。