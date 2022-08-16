銀行公會三度率團赴科技創新先驅國「以色列」參訪，並與國際著名金融科技及資安先導創新機構深度交流，金管會高層及金融業董總高階主管共襄盛舉，期能汲取以色列創新與發展經驗，提升我國數位金融競爭力。以色列無論在人口規模、歷史背景及天然資源缺乏等方面與我國均有相似之處，然而以色列在金融科技與科技創新領域上，於全球各國具有卓越領先的地位，可提供不同的金融科技發展思考方向，非常值得台灣借鏡學習。

為此，銀行公會特與駐台北以色列經濟文化辦事處合作於2018年及2019年連續二年舉辦「以色列金融科技及資安產業考察團」，由理事長呂桔誠率台灣金融業高層及專業主管赴以色列進行考察活動。嗣因疫情因素暫停二年，近日因疫情逐漸趨緩，以國邊境管制亦大幅開放，銀行公會於今年8月6日至8月12日第三度赴以色列舉辦「2022以色列金融科技及資安產業考察團」。

本次考察活動規劃參訪以色列出口與國際合作協會(The Israel Export and International Cooperation Institute，簡稱IEICI)、特拉維夫大學創建的TAU Ventures早期投資創投基金、希伯來大學創建的Gershon Fintech Center、重要金融科技週邊組織The FinTech Community of Israel、以色列第一家鎖定

千禧世代的純行動銀行(Mobile-only)PEPPER、Team 8、Ourcrowd(創投機構)、CyberArk(資訊安全公司)等以色列著名的金融科技創新與資安機構，以及重要的金融監管機關以色列央行(Bank of Israel)、以色列證券管理委員會(Israel Securities Authority，簡稱ISA)等，就「金融科技(FinTech)」及「資安」兩項主題參訪交流。

其中在參訪IEICI、TAU Ventures、Gershon Fintech Center、Team 8、Ourcrowd時，邀請Dtect、DeviceTotal、Sygnia、illusive、AU10TIX、REACH、Deshe Analytics、Paygilant、Straterix、I Know First、Wave、Cybersixgill、ThetaRay、PayLease等10餘家橫跨資訊安全、行動支付、身份(生物)辨識、情境分析、區塊鏈、人工智能等領域的FinTech與資安先導創新機構簡報，本考察團成員並踴躍提問與上述新創機構專業交流。在監理機關部分，拜會以色列央行時，雙方就「總體經濟情勢」、「金融科技」、「資安」、「E-payment」等四項主題簡報分享交流，拜會ISA時，雙方則就「經濟金融情勢」、「Open Banking」、「E-payment」、「ESG(永續金融與赤道原則)」等四項主題進行簡報分享交流。

考察團並於8月8日晚上安排交流晚宴，與以色列官方、金融界及FinTech與資安領域新創業者共同交流，共同分享台灣、以色列雙方金融科技政策與專業領域。呂桔誠表示，在參訪的過程中，台灣、以色列雙邊的金融與新創業者就相關業務的推展與經營方向進行了熱烈的討論及深入交換心得，包括：行動支付、區塊鏈、人工智慧技術的使用、網路金融的資安控管、科技金融創新方式的導入等，都對我國銀行業具有重大的啟發，交流過程中團員發言踴躍，交流成果相當豐碩。呂桔誠強調，金融與科技的結合已為全球趨勢，隨著FinTech的技術創新，讓金融服務夾帶便利、即時與大數據分析等能力，快速因應各種族群行為與需求改變而提供全新的金融服務，不論是用手機的行動支付購買商品、線上申辦貸款、網路保險、機器人理財等，都發展得非常快速，而隨著數位金融的快速進展，資訊安全及網路駭客攻擊事件，也帶給金融業挑戰與衝擊。

而台灣在資訊、半導體等科技產業發展相當蓬勃，具有堅實的科技基礎與人才，對發展金融科技來說是相當有利的條件，相信透過本次考察團活動，雙方金融與新創產業深度交流，借鏡學習以色列豐富的創新發展經驗，對提升我國金融業的數位競爭力當能有所助益。

金管會相當重視銀行公會本次以色列考察活動，特別指派銀行局局長莊琇媛及金融科技發展與創新中心組長蔡少懷參團，二人均對本次參訪過程中，我國金融業與以色列金融科技與資安新創機構之間進行的產業交流合作表達了高度的肯定，且對以色列相關機關與週邊機構所扮演積極協助新創機構發展的角色與功能印象深刻。

金管會已與以色列ISA簽署MOU就金融科技發展政策合作交流，以實際行動展現對我國金融科技發展的支持，創新是以色列最寶貴的資源及最重要的國家資產，而以色列為加強創新生態系統，尋求通過各種支持工具進一步發展和支持以色列的技術創新，提供各種實用工具和融資平台，以解決當地和國際創新生態系統的動態和變化的需求，頗值得我國官方作為政策推動的參考。

莊琇媛強調，為協助我國金融業因應FinTech的發展趨勢，近年來主管機關也邀集金融業、科技業者就政策面、產業面、法規面、資安面等各種面向召開多次會議深入溝通，並陸續制訂了「電子支付機構管理條例」、「金融科技發展與創新實驗條例」(監理沙盒)等相關法規，並發布「金融科技發展路徑圖」，期望藉由法規及政策制定，創造我國發展FinTech更友善、更健全的環境，鼓勵我國金融服務業及相關產業能應用創新科技，提升我國金融服務之效率及品質。

呂桔誠期望，我國主管機及金融業者透過本次赴以色列實地參訪相關產官學單位，並與多家國際知名FinTech及資安先導創新機構透過面對面交流，全面完整地瞭解以色列在數位金融、區塊鏈技術、資訊安全、金融監理與風險管理之發展，學習以色列金融科技創新與發展經驗，啟發我國金融產業之相關規劃，並促成雙方產業之交流合作，以加速促進台灣的金融創新。