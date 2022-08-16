有全球先進資料儲存技術與服務的IT廠Pure Storage（NYSE: PSTG）今日宣布連續三年在GigaOm Radar Report for Enterprise Kubernetes Storage（企業級Kubernetes儲存）報告中獲選為領導者，該報告專門分析各類支援Kubernetes工作負載的企業儲存系統。

另一份相關評測GigaOm Radar Report for Cloud-Native Kubernetes Data Storage（雲原生Kubernetes資料儲存）則專門分析支援有狀態容器並採用可擴充式分散架構的Kubernetes原生儲存解決方案。

GigaOm Radar Report for Cloud-Native Kubernetes Storage指出，Pure Storage的Portworx是現今最先進的企業Kubernetes儲存解決方案之一，同時也是企業雲原生Kubernetes儲存的黃金標準，這套完整的企業級解決方案，提供了傑出的資料管理能力、無可匹敵的部署選擇，以及絕佳的管理功能。

GigaOm根據各項評測條件與指標肯定Portworx在進階資料服務、進階CSI整合、部署模式、控制層架構、開發人員體驗、可視性以及洞察各方面皆「非常專精而且是絕佳方案」，並同時在架構、擴充性、彈性、管理性與效能方面也不遑多讓。

Portworx不斷創新與精進Kubernetes資料平台，其Portworx Data Services以最簡單可靠的方式將Kafka、Cassandra與Postgres等資料庫整合於單一平台。

GigaOm Radar Report for Enterprise Kubernetes Storage指出，Portworx Essentials與Pure Storage控制器導向架構的整合大大提升了資料效率，讓使用者能受惠於儲存陣列所提供的資料減量功能。

該報告同時也強調，這項強大的整合能讓企業無縫接軌地在通過考驗的Kubernetes儲存解決方案上部署雲原生工作負載，一但需求成長，企業就能隨時將工作負載輕鬆移轉至完整的Portworx解決方案。在這份報告中，Pure Storage再度於所有市場領域、部署模式以及評測指標當中獲得最高分。