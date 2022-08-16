新世紀、華上淨值為負數 9/26下市 19:472022/08/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（16）日表示，新世紀（3383）及華上（6289）因依證券交易法第36條規定公告並申報之111年度第二季財務報告，顯示淨值為負數，核有證交所營業細則第50條之1第1項第9款規定之情事，爰公告前開二家公司之有價證券自9月26日起下市。 證交所防範金融詐騙教戰守則之－五種常見套路要當心 中福、如興未申報Q2財報 18日起恐暫停買賣 《證交所》創新板股票合格投資人資格 自然人財力證明降至500萬元 #華上 #新世紀 #下市 #淨值為負 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 如興18日起暫停買賣 證交所祭強化監理措施 16:552022/08/16 財經 潤泰全Q2淨值僅剩5.76元 信用交易資格將被取消 12:462022/08/15 財經 證交所審議通過芯鼎股票上市案 18:342022/08/08 財經 證交所董事長林修銘 積極溝通 引外資回流台股 04:102022/08/15 財經要聞 證交所防範金融詐騙教戰守則之1－解析騙徒話術三型態 04:102022/08/09 證券．權證 1分鐘讀財經》陸3奈米還沒來 拜登「最狠禁令」出手先斷後路 08:292022/08/16 財經 遠東新 奪亞太永續行動雙獎 04:102022/08/15 產業特刊 證交所鬆綁創新板投資人資格 2年交易經驗、財力證明500萬 15:412022/08/11 財經 凱基台灣優選高股息30ETF 8/9掛牌 20:042022/08/05 財經 圓裕上市案 證交所審議通過 21:282022/08/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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