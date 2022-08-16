證交所今（16）日表示，新世紀（3383）及華上（6289）因依證券交易法第36條規定公告並申報之111年度第二季財務報告，顯示淨值為負數，核有證交所營業細則第50條之1第1項第9款規定之情事，爰公告前開二家公司之有價證券自9月26日起下市。