證交所今（16）日表示，新世紀（3383）及華上（6289）因依證券交易法第36條規定公告並申報之111年度第二季財務報告，顯示淨值為負數，核有證交所營業細則第50條之1第1項第9款規定之情事，爰公告前開二家公司之有價證券自9月26日起下市。

證交所防範金融詐騙教戰守則之－五種常見套路要當心
中福、如興未申報Q2財報 18日起恐暫停買賣
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