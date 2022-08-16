經歷今年上半年市場洗禮後，投資人對多元配置與資產品質更加重視，期待在成長與安穩間找到最佳平衡點，「元大全球優質龍頭平衡基金」為國內首檔訴求聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金，瞄準全球優質龍頭企業的護城河優勢，透過股債動態調整穩步參與資產回升轉機。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，全球優質龍頭企業有著廣闊的護城河，具備難以模仿與超越的競爭力，「漲時重勢，跌時重質」，龍頭企業往往是市場資金價值投資關注指標，股價長期領漲與恢復力有目共睹。特別是近年市場生態「強者恆強」，愈是大型、市占鞏固的企業，表現愈能抗震跟漲。

前進海外投資，不能不提到強勢美元，現階段美國的就業、消費數字可望支撐美國順利度過景氣循環，讓聯準會展現打壓通膨決心，未來一年美國貨幣政策收緊的速度仍將遠超其他主要國家，利差因素將支撐美元維持相對強勢，是新台幣資產外，最佳的多元幣別選擇之一，對於有閒置美元的投資人，更可直接選擇美元級別活化手中資產，增加成長潛力。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊認為，此刻布局納入優質股債的全球平衡基金，主要是著眼於全球股債資產在拉回後，價值投資的機會來臨，其中全球百大企業在利空後的回漲表現(如下表)，較中小型股更優，是彎腰撿鑽石的不二選擇；而美國十年期公債殖利率一度來到3.5％位置，提前反映美國升息預期，優質債券價格極具吸引力，透過「存好股、選好債」，創造極具韌性的投資組合。

元大投信表示，「元大全球優質龍頭平衡基金」設有新台幣與美元級別，透過股債動態配置策略，讓龍頭企業的優質股票部位扮演衝刺成長角色，再以優質債券來應對景氣循環市場波動風險，且完全不投資垃圾債，對於想用一檔基金做到 「分散幣別」、「優質資產」、「龍頭企業」、「多元配置」的投資人，可交給元大投信專業團隊把關，18日起開始募集。