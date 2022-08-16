如興（4414）未依法令期限辦理財務報告公告，證交所公告其上市有價證券自8月18日起停止在證券集中交易市場買賣。
證交所為強化對如興公司監理，函洽該公司自即日起每月檢送財務資料、重大交易相關文件、董事會相關資料，並要求如興公司不限金額之資金貸與、背書保證或轉投資均應發布重大訊息，以提升監理強度及強化資訊透明，並要求如興公司簽證會計師不得出具提及其他會計師工作之查核(核閱)意見，以強化會計師責任，俾保障投資人權益。
如興（4414）未依法令期限辦理財務報告公告，證交所公告其上市有價證券自8月18日起停止在證券集中交易市場買賣。
證交所為強化對如興公司監理，函洽該公司自即日起每月檢送財務資料、重大交易相關文件、董事會相關資料，並要求如興公司不限金額之資金貸與、背書保證或轉投資均應發布重大訊息，以提升監理強度及強化資訊透明，並要求如興公司簽證會計師不得出具提及其他會計師工作之查核(核閱)意見，以強化會計師責任，俾保障投資人權益。
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