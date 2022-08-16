百萬YouTuber愛莉莎莎近年爭議不斷，但不影響高人氣。隨全球疫情趨緩，她從南韓一路玩到泰國，想不到才踏進泰國國土不久，就進警局做筆錄，引起網友關注。

愛莉莎莎14日在IG上傳自己的美照，並打卡在曼谷某飯店，要大家猜猜看她人在哪；事隔一天謎底揭曉，她透露現在正在泰國旅行，「太喜歡泰國了，目前最貴飯店系列最喜歡的一間，開心到變狐狸了，努力拍拍中，要期待唷。」

想不到今（16日）她就受到財物損害，在IG著急地說：「在泰國相機跟錢包都被偷了，曼谷警察局報警中」，文末還附上一個哭臉的表情貼圖，表達內心的無助和擔憂；照片中，愛莉莎莎身穿米色無袖背心、灰色及膝短褲，穿高筒襪和運動鞋，站在警察局門口亮出報案單，另外一張則是她坐在警局裡的照片，神情相當嚴肅。

網紅好友蕾菈驚訝地留言：「什麼？？？？」，一隻阿圓要愛莉莎莎將過程拍下來，阿滴、JUN醬分別接著回：「影片賺回來」、「會發燒」，福爾思庭、藝人解婕翎則表示：「人平安無事最重要」。

其餘網友也紛紛關心：「現在去泰國感覺也好危險」、「莎莎是不是每次出國東西都會不見」、「幸好護照跟人都沒事」、「希望找得回來」。