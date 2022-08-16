女星Lulu（黃路梓茵）從綜藝節目《大學生了沒》出道後，以活潑開朗的性格深受大批觀眾喜愛，近年來也在演藝圈中表現亮眼，事業橫跨戲劇、歌唱與主持等，人氣不斷攀升，廣告、代言從不間斷。一向親民的她，經常透過社群媒體與粉絲分享生活及互動，近日她偽裝成大媽逛菜市場，居然沒有人認出她。

Lulu近日發文表示將重啟YT頻道的傳市（傳統市場）系列，她要去各大傳統市場挑出老衣服，以時髦的穿搭重新展現，她幽默說：「但首先我要先很融入大家，所以準備了一套阿桑必備防曬冰峰套裝，基本上你在市場裡根本是找不到我」，Lulu還說逛菜市場時被阿桑跟阿伯討論，她還原當時對話「嘿應該不是Youruber啦！那麼老應該不是啦～」、「阿不然問一下旁邊拿相機的小帥哥！」被Lulu聽到後，她反而超開心「代表我偽裝超成功」。

她不忘分享細節外套一定要是紫色，拖鞋要選厚底氣墊款，七分褲才通風，騎摩托車很急安全帽不會脫下來逛街。照片中Lulu的打扮完美還原地方媽媽的造型，從背影來看拎著大包小包的塑膠袋，很像剛去買完菜的阿姨，Lulu甚至在市場門口拍照留念，卻沒有人注意她，都是各走各的，讓網友留言：「有，背影有阿桑到」、「真的夠老，好像我阿姨」、「外套怎麼感覺我媽也有一件類似款」、「為什麼歐巴桑都有這件紫色外套！我好奇想問到底去哪團購的」、「我鄰居的阿姨就穿這樣」。