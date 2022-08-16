臺灣工銀租賃最新提報金管會，將與日盛國際租賃合併並更名為「日盛台駿國際租賃公司」。中華信評16日表示，臺灣工銀租賃持有1家創業投資子公司，此項合併案一旦通過，該創業投資子公司的股權將需歸還予王道銀行，王道銀行將持有合併後新公司44.5%的股權，轉為第二大股東。

「台駿」為臺灣工銀租賃在中國大陸市場的全資子公司名稱，在台灣工銀租賃合併基礎下應收帳款的占比約高達75%。中華信評認為，臺灣工銀租賃開發利基市場，以及擴張台灣、中國與東南亞地區業務範圍的策略，將持續帶動該公司未來兩年的成長。

中華信評表示，由於臺灣工銀租賃合併之後，王道銀行股權降低，來自王道銀行的隱性集團支持可能性大減，在母集團中的地位減弱。臺灣工銀租賃因此被中華信評，在twBBB+ /twA-2信評確認的同時，信用評等被置入「信用觀察負向」狀態。

中華信評分析師王珮齡表示，臺灣工銀租賃的評等結果，與王道銀行母集團在財務需要時會出手支援有直接關係，而臺灣工銀租賃的資本水準、流動性管理相對於其風險結構仍屬允當，亦為其評等提供了支撐。

融資公司在台灣市場有不受金管會管轄、需受金管會管轄的差別，中華信評母公司標普全球評級認為，受金管會管轄的台灣融資公司皆要遵循金管會所制定、較為審慎的財務規範與報告標準，惟監理架構的全面性又不像針對銀行般的詳細。從過往來看，台灣的融資公司已有允當的獲利率經驗，且具領導地位之業者的市占率表現相對穩定，顯見此行業已有一定程度的進入障礙。

不過，和商業銀行比較，標普認為，台灣融資公司依賴躉售資金來源，依賴程度以及缺乏可直接向中央銀行融通的管道等情況，削弱了此行業的評等基準風險評估結果。