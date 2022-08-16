台灣人被當「豬仔」送至柬埔寨等東南亞各國的詐騙事件層出不窮，吹哨者網紅「好棒Bump」親自前往當地救出許多受害者，但控訴在拯救其中一名杜拜受害者時，卻屢遭辦事處刁難，引發軒然大波，今天(16日)外交部也做出最新回應，強調並非事實。

外交部聲明稿指出，Bump拍片內容中的指控辦事處人員拒絕或拖延協助受困國人等一事，並非事實，強調全程記錄案情發展，早在去年底接獲報案是，就立刻聯繫當事人，並取得家屬同意後協助通報杜拜警方，過程中也不斷催促，希望當地警方盡快救人。

外交部強調全程追蹤案件進度，並關心受害者，並無拖延補發護照。(圖／外交部)

外交部表示，林姓男子護照遭不法集團扣押，駐館在林男補發臨時護照要件後，於1月11日發出新護照，順利讓當事人返台。外交部強調，每一個個案的性質及複雜程度不一，均需耐心處理每一個環節，同時尊重當地法律，不會耽擱。同時也呼籲國人勿輕易落入高薪出國打工陷阱。

事實上，這已經是外交部第三次針對相關事件發出新聞稿，早在今年3月底以及5月底，外交部也做過澄清，指出Bump的指控並非事實，但Bump則怒回「我救人你抹黑，外交部沒人管是不是」，並提出錄音檔佐證，更表示可以請當事人出來證明，他所說的一切為真。