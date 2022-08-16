樹癌「褐根病」氾濫，大安區新龍公園7月底凌晨路樹倒塌，把居民嚇醒，台北市議員簡舒培16日指出，若這發生在白天下午，後果不堪設想，要求嚴管，公園處表示，未來會補充巡查人力，由原本55位增加至115位，並強化巡查人員教育訓練，定期辦理樹木健檢。

簡舒培指出，7月30日凌晨大安區新龍公園路樹倒塌，壓垮旁邊車子，也把居民嚇醒，若這發生在白天下午，後果不堪設想，且公園附近有幼兒園跟托老中心，是居民重要活動場所，她也質疑，雖然公園處立即來處理，「難道要等到樹倒我們才發現褐根病？」

簡舒培也表示，根據資料，2018年至今共有457顆樹木突然倒塌，其中217顆是因染上褐根病、占將近半數，若細看染病樹倒分布區，前三名為松山區37顆、內湖區32顆、大安區22顆，但這是已經發現問題的，若沒發現的恐仍暗藏在公園、分隔島上。

台北市議員耿葳調查發現，北市樹倒案件造成多輛汽、機車甚至民宅慘遭壓毀，九成路樹倒塌都是因褐根病，且公園處從2018年至2022年5年間，投入褐根病防治、行道樹巡查及樹木健檢等相關標案預算超過4.9億，但樹倒案件仍節節高升。

耿葳指出，2018年到2022年7月底已發生457件樹倒，一半以上還發生在公園內，總車損高達103台，賠償金額累積到554萬多，當中還有18輛車的賠償金額沒談妥，預估整體賠償金額恐破千萬。

耿葳也表示，台北市行道樹有8.8萬株，目前巡樹人力為24人，一個人一周平均要顧3667株樹，公園綠地樹木則有18萬株，巡查人力91人，平均一人顧1978顆樹，根本不可能落實每顆樹一個月被巡查一次的規範，巡樹維護人力不足，北市府應思考改善。

公園處表示，針對樹木傾倒問題，未來會補充巡查人力由原本55位增加至115位，並強化巡查人員教育訓練、定期辦理樹木健檢、改善樹木棲地環境等，目前也掌握台北市52處褐根病熱區，對疑似罹患褐根病樹木加強巡查，巡查頻率由每月1次提升至每月2次。