正因對烏克蘭發動戰爭至今一籌莫展的俄羅斯總統普丁，於16日出席第10屆莫斯科國際安全會議時公開批評，美國眾議院議長裴洛西本月初訪問台灣是一場「精心策劃的挑釁行動」。

據《東網》報導，普丁在莫斯科國際安全會議指責美國稱，裴洛西訪台是一次冒險行為，不僅是個別不負責任政客的一次行程，也是美方有目的、有意識地破壞地區乃至世界穩定戰略的一部分，是不尊重他國主權及本國國際義務的無恥表現。

他亦同時強調，俄羅斯將確保其國家利益、保護盟友，努力建設一個民主世界。

報導說，普丁批評西方國家正設法把類似北約體系延伸到亞太地區。他表示，俄國將積極主動與盟國、夥伴及志同道合者共同參與協調一致聯合工作，完善現有國際安全機制並創建新機制，不斷加強國家武裝力量及其他安全結構，提高現代化武器及軍事裝備水平。

中共國務委員兼國防部長魏鳳和也在這次會議上發表視頻講話，他說，搞台獨分裂是絕對沒有好下場，外部勢力干涉是絕對不會得逞。中國對佩洛西訪台堅決反對、嚴厲譴責，並予以堅決反制。大陸軍隊從來不懼怕任何敵人，有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權和領土完整。