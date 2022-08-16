中共中央台辦今天（8月16日）宣佈，在已列入蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮的台獨頑固分子清單中，新增蕭美琴等7人，將對其依法實施懲戒並終身追責。大陸官媒新華社報導，這些台獨頑固分子長期圖謀分裂國家，在近期裴洛西訪問台灣時表現更是極為惡劣，被依法懲戒是咎由自取。

報導稱，裴洛西訪台是一場拙劣的政治鬧劇，也是一次危險的惡意挑釁。裴洛西訪問前後，這些台獨頑固分子台前幕後上躥下跳，輪番登場獻媚。他們有的暗地裡操盤運作，有的台面上鼓噪叫囂，有的站在裴洛西左右配合演出，「倚美謀獨」險惡用心和挾洋自重醜陋嘴臉暴露無遺。

報導點名，新列入清單且排名居首的蕭美琴，以民進黨當局在美「代表」身份，頻繁散佈謀獨言論，推動向美軍購，鼓動美方炮製涉台消極法案，此次更賣力運作裴洛西訪台。此人在操弄「台美勾連」上劣跡斑斑，與以「撒謊、欺騙、盜竊」為榮的美國政客蓬佩奧會面，奴顏媚骨，醜態百出。

報導稱，列入清單者中，顧立雄、蔡其昌直接參與裴洛西表演。前者多次為軍購和美台勾連赴美，後者與其餘人等則配合美方腔調，把大陸捍衛國家主權和領土完整的正義之舉歪曲為所謂「軍事威脅」，把台獨分裂圖謀包裝成所謂「堅守民主」，顛倒黑白、混淆視聽。

報導稱，台獨頑固分子蓄意與國家和民族為敵，甘當外部反華勢力馬前卒，公然挑釁國家主權和領土完整，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。他們「盡台灣之物力，結外國之歡心」，妄圖將台灣民眾綁上台獨戰車，把台灣推向災難深淵。累累罪行，均記錄在案，必當一筆筆清算。

報導以極為嚴厲的語氣指責，台獨頑固分子是徹頭徹尾的民族敗類，重拳打擊這些不肖子孫、無恥之徒，具有充分的正義性、正當性、合法性和必要性。針對台獨分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，大陸方面近期採取一系列堅決有力的反制措施，包括增列台獨頑固分子清單，對台獨頑固分子關聯機構採取懲戒措施，對從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人實施刑事拘傳審查，都是彰顯民族大義、體現法律尊嚴、深得人心之舉。

報導稱，法網恢恢，疏而不漏。數典忘祖、背叛中華民族、危害同胞利益者，必遭歷史正義的審判和國家法律的嚴懲。台獨頑固分子以身試法、以卵擊石，只會加速自我滅亡，注定被釘在歷史的恥辱柱上。