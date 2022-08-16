針對桃園市長選戰，民進黨12日倉促換將，由立委鄭運鵬代替新竹市前市長林智堅出馬競選，許多人擔心此舉會拖垮民進黨年底選情。資深媒體人黃暐瀚今（16）日表示，「張善政其實還不夠強，他有一點像是2018年的丁守中」，甚至說「今年桃園和台北是全台22縣市的看點，也是影響六都的勝敗關鍵」，引發討論。

黃暐瀚今日在網路節目《鄉民大會》中表示，之所以民進黨會「換堅救選情」，是因為林智堅在桃園的狀況是越來越壞，鄭運鵬負責空軍，只有龜山區，另外五區他並不熟，而鄭文燦已經當了7年多的桃園市長，里長他都call得到，鄭文燦的陸軍不要小看。黃暐瀚拿出了《美麗島電子報》上周做的桃園市長民調，結果為張善政32.1%、林智堅30.1%、賴香伶12.6%，而同一份民調，把林智堅換成鄭運鵬，就會變成張善政32.6%、鄭運鵬27.8%、賴香伶10.5%。

黃暐瀚藉由這份民調認為，換堅是8/12（上周五），民調是上周二、三（8/9至10）做的，在還不知道會換堅、鄭運鵬也根本不是參選人的狀況下，鄭運鵬的民調已經有「27.8％」，現在綠營正式換將，論文抄襲的「恥度」拋開之後，綠營一旦團結，鄭文燦的「15萬票領先基礎」就會展現出來。

黃暐瀚更接著說，國民黨桃園市長參選人張善政「還不夠強」，他表示「張善政有一點像是2018年的丁守中」，當初國民黨競選台北市長的丁守中就是在台北市溫溫和和的、沒有熱情，很難讓人投下去。

現在桃園的選情，前綠委鄭寶清若跳進來一定會有影響，但黃暐瀚也強調，「桃園和台北是互相連動的，張善政和國民黨台北市長參選人蔣萬安都在領先的狀態，可是都不穩；同樣民進黨台北市長參選人陳時中跟鄭運鵬雖然落後，但都在往上追」，黃說「台北和桃園是今年全台22縣市的看點，也是六都的關鍵勝敗，也會影響國民黨主席朱立倫跟總統蔡英文在年底大選之後的政治行情」。