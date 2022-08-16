針對網路媒體報導「超過4000名國人赴柬埔寨失蹤」，刑事局今(16日)早對此報導予以駁斥，並澄清4000多名國人為刑事局訪查未歸國的總人數，並非全為受迫性滯留人數，經訪查，僅有近120件因無法即時聯繫上的個案，家屬已向警方報案。但網民認為這數字未免過於輕忽問題嚴重性，紛紛怒批「能確定回訊息的是本人嗎」、「沒失蹤，只是沒回來而已」、「120也很多耶」。

為瞭解國人赴柬狀況，刑事局8月初開始彙整近期赴柬未歸國人資料，交由各地區警察局複查，以發掘潛在被害；該局表示所謂超過4000國人在柬埔寨，並不等於全部為受迫性滯留，也包括刑事局所設定「目標年齡層」中的合法經商與就業人數，且更不等同於「失蹤」或「失聯」的國人數。

刑事局指出，經過積極查訪4000多名國人的家屬，目前有近120件因無法即時聯繫上的個案，已向警方報案，警方後續追查中，如確有遭受暴力拘禁，將積極展開積極營救，日前透過跨國合作方式，自泰國曼谷營救回台的案例，即為明證。刑事局強調，販賣人口議題受到高度重視，政府已經展開跨部會合作，預防、勸阻、救援、究責等四個面向，都已經積極展開，盼望媒體能積極查證並審慎報導，勿造成恐慌氣氛，。

但PTT鄉民一看此聲明全怒了：「有政府好安心」、「只有120聯絡不到，好安心」、「僅120啦，誰說很多的？站出來」、「現在政府最喜歡玩文字遊戲，請小心」、「自欺欺人吧，4000可能太誇張，但不可能只有120」、「手機被收走的情況下，誰回的訊息？」、「能確定回訊息的是本人嗎？」、「是誰接電話？非親屬有辦法驗證嗎？」、「所以是有3880聯絡得到被囚禁嗎」、「120也很多耶」、「詐騙集團幫忙報平安」。

不相信政府聲稱的居多，「剩下的3880有無被控制、詐騙？需救援？」、「自願滯留」、「聯絡得到不代表沒被控制吧」、「亂講，沒失蹤，只是沒回來而已」、「那目標年齡層以外的呢？」、「還是政府覺得可聯絡就可不管他們死活？」、「經由第三國入境的呢？」、「官方數據已經沒信用了」、「至今快聯絡4000人嗎？騙誰」、「死了就不需要聯絡了」、「120在柬埔寨失蹤而已啦，沒事，很安全」、「那警察還去舉牌幹嘛」。