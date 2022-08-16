台股盤勢從今年2月底開始一路狂瀉，也間接讓台幣兌美元受到連動，自2月底破28元後便一路狂貶，至8月初甚至觸及30元關卡。而近期全球經濟因烏俄戰爭、新冠疫情、升息與通膨等等因素，陷入震盪整理，也讓台幣短期內暫看不到升值的樂觀條件。

台幣持續貶值，讓許多民眾急尋替代的外幣投資方案。然保經公會榮譽理事長朱水源從保險保障的角度來提醒民眾，在此國際投資市場紊亂時期，家庭財務操作應「重防守、輕攻擊」，投資角度須從「價格投資」轉換到「價值投資」，將部分家庭財富穩妥鎖定，才能安心度過經濟亂流，讓辛苦打拚的財富安全傳承到下一代。

手握多元資產的中高端財富人士對於國際金融局勢向來靈敏。朱水源榮譽理事長透露，最近觀察到許多此族群的客戶反而抓住台幣貶值的機會，分批將手上的外幣商品換成台幣，且因擔憂未來金融投資標的價格劇烈變動會進一步造成資產配置比例失衡，紛紛轉進繳費年期不長的保險商品來保全所握有的台幣資產，甚至趁機完成部分的財富傳承規劃。

朱水源榮譽理事長進一步說明，市場上不乏能將財富鎖定並傳承給後代的保險商品，而中高資產族群除了財富保全的需求外，更需要一個對應未來醫療發展的彈性保障解決方案。據他觀察最近熱銷的保險商品，發現「友邦人壽增利High利率變動型終身壽險」的詢問度很高，因為它除了涵蓋利變型終身壽險的優點外，其所搭配的「醫便利醫療照護」設計，讓保戶只要符合保單約定的條款，便可於入住醫院當日起算6個月內申請「醫便利醫療照護」免息保單借款，簡單的憑醫生證明即可，不受限是否符合保險契約內所約定的疾病項目。「這樣的醫療理賠彈性是中高資產族群最需要的。」朱水源榮譽理事長補充道。

利變型保險商品的特色是商品本身含有預定利率與宣告利率，當宣告利率大於預定利率時，就能加快保戶資產的累積速度，且宣告利率每月宣告一次，更能即時反應金融市場狀況。另外，利變型保險商品的宣告利率下限規定不得為負值，因為有預定利率的最低保障，利變型商品在某種程度上都算是穩健保本的商品。